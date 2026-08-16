به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر نیرومند عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای در تشریح وضعیت زنجیره تولید گوشت مرغ در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ واحد کشتارگاه صنعتی طیور در خوزستان فعال هستند که با هدف فرآوری و عرضه گوشت سالم و بهداشتی، نقش کلیدی در تأمین نیاز بازار و ساماندهی فرآیند کشتار و توزیع ایفا میکنند.
وی با تأکید بر اهمیت این زیرساختها در پایداری بازار افزود: با توجه به ظرفیت بالای تولید مرغ گوشتی در استان، استمرار فعالیت این واحدهای صنعتی و هماهنگی متقابل میان مرغداران، کشتارگاهها، شبکه دامپزشکی و دستگاههای متولی، پیششرط لازم برای حفظ ثبات بازار و تأمین مستمر گوشت مرغ است.
نیرومند در خصوص برنامههای توسعه ظرفیت کشتارگاهی استان تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، یک کشتارگاه صنعتی با ظرفیت ۶ هزار قطعه در ساعت که در حال حاضر پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی دارد، تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید؛ با عملیاتی شدن این واحد، سالانه بالغ بر ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه به ظرفیت کشتار مرغ در استان اضافه خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان عنوان کرد: علاوه بر پروژه مذکور، دو کشتارگاه صنعتی جدید دیگر نیز با ظرفیت ۱۲ هزار قطعه در ساعت توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی و زنجیرههای تولید گوشت مرغ در دست اقدام است و مراحل اخذ مجوز و پروانه تأسیس آنها در حال پیگیری است تا زنجیره تولید و عرضه گوشت طیور در خوزستان به بهرهوری حداکثری برسد.
نظر شما