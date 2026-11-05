به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی ظهر پنجشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان زنجان، با بیان اینکه مدیریت بحران نباید به اقدامات پس از وقوع حادثه محدود شود، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی منسجم، تقسیم وظایف مشخص و هماهنگی عملیاتی، از هم‌اکنون آمادگی لازم را برای مواجهه با حوادث و مخاطرات احتمالی زمستان فراهم کنند.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های عضو ستاد در زمینه شرایط جوی، وضعیت راه‌ها و حمل‌ونقل، آمادگی زمستانی، فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر و بیمه محصولات کشاورزی، افزود: هدف از برگزاری این نشست‌ها باید کاهش خطرپذیری، ارتقای آمادگی دستگاه‌ها، مدیریت بهینه منابع و تداوم خدمت‌رسانی به مردم در شرایط دشوار باشد.

ضرورت تبدیل هشدارهای هواشناسی به اقدامات عملیاتی

استاندار زنجان اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره شرایط جوی و هشدارهای هواشناسی را یکی از الزامات مدیریت مؤثر بحران دانست و گفت: هشدارهای هواشناسی باید در زمان مناسب به دستگاه‌های مسئول منتقل و به دستورالعمل‌های اجرایی و توصیه‌های قابل فهم برای مردم تبدیل شود.

صادقی با بیان اینکه اعلام هشدار از طریق رسانه‌هایی مانند تلویزیون و رادیو به‌تنهایی کفایت نمی‌کند، تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید بدانند پس از صدور هر هشدار چه اقداماتی بر عهده دارند و مردم نیز باید فرصت کافی برای آگاهی از شرایط و رعایت توصیه‌های ایمنی داشته باشند.

وی تهیه چک‌لیست عملیاتی برای تمامی دستگاه‌های مرتبط با مدیریت بحران را ضروری دانست و افزود: در این چک‌لیست باید اقدامات مورد نیاز هر دستگاه به محض پیش‌بینی یا اعلام وقوع بحران به‌صورت دقیق مشخص شود تا هنگام حادثه، وظایف و مسئولیت‌ها از پیش تعیین شده باشد.

شناسایی نقاط حادثه‌خیز و ساماندهی تجهیزات و ماشین‌آلات

استاندار زنجان با اشاره به اقدامات حوزه راهداری در شناسایی نقاط پرخطر و مسیرهای آسیب‌پذیر، تأکید کرد: سطح آمادگی دستگاه‌ها باید بر اساس ارزیابی دقیق مناطق حادثه‌خیز و مسیرهای در معرض آسیب تعیین شود.

وی خواستار هماهنگی دستگاه‌های مسئول با فرمانداران برای بررسی وضعیت راه‌ها، شناسایی امکانات موجود، برآورد تجهیزات مورد نیاز، تعیین نحوه پشتیبانی و ارزیابی میزان آمادگی گروه‌های واکنش سریع شد.

صادقی ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از ماشین‌آلات و تجهیزات بخش‌های دولتی و خصوصی در سطح شهرستان‌ها را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: این اطلاعات باید در اختیار فرمانداران باشد تا در شرایط اضطراری بتوانند بدون اتلاف وقت از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

وی افزود: فرمانداران باید علاوه بر امکانات دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر نهادها را نیز برای بازگشایی مسیرهای شهری و روستایی به کار بگیرند تا در زمان بروز حوادث، معابر و راه‌های ارتباطی مسدود نشوند.

استاندار زنجان همچنین بر ضرورت توسعه همکاری نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: تعامل ارتش با مجموعه‌های مسئول باید تقویت شود و اطلاعات و ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه در زمینه تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات، میان دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته شود تا امکان تردد مردم و انجام عملیات امدادرسانی در شرایط دشوار تا حد امکان حفظ شود.

آمادگی نیروهای امدادی باید پیش از وقوع حادثه تکمیل شود

صادقی با اشاره به اقدامات جمعیت هلال‌احمر و سایر مجموعه‌های امدادی استان، خاطرنشان کرد: سطح آمادگی نیروهای امدادی باید متناسب با نوع مخاطرات احتمالی و نیازهای مناطق مختلف باشد و آموزش نیروها، تأمین تجهیزات و تعیین سازوکار همکاری میان دستگاه‌ها پیش از وقوع حادثه برنامه‌ریزی، تمرین و پیگیری شود.

وی با بیان اینکه هنگام وقوع بحران فرصتی برای تشکیل جلسات اولیه و تعیین مسئولیت‌ها وجود ندارد، افزود: هر دستگاه باید از قبل برنامه و چک‌لیست عملیاتی مشخصی داشته باشد تا بلافاصله پس از وقوع حادثه، وظایف خود را بدون تأخیر اجرا کند.

استاندار زنجان آموزش عمومی و تخصصی در حوزه مدیریت بحران را نیز از اولویت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی برشمرد و گفت: آموزش مردم و کارکنان، همچنین تشکیل و تقویت تیم‌های واکنش سریع باید در برنامه کاری تمامی دستگاه‌ها قرار گیرد.

افزایش آگاهی کشاورزان برای توسعه پوشش بیمه‌ای

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و خواستار افزایش آگاهی کشاورزان و بهره‌برداران از خدمات حمایتی و شرایط برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای شد.

وی از بانک کشاورزی، دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواست اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقعی درباره مزایا، ضوابط و شرایط بیمه محصولات به کشاورزان ارائه کنند تا بهره‌برداران بتوانند از حمایت‌های موجود استفاده کنند.

صادقی با تأکید بر نقش دهیاران و شوراهای اسلامی در توسعه فرهنگ بیمه، افزود: اطلاع‌رسانی و آموزش کشاورزان و دامداران باید به دو زبان فارسی و آذری انجام شود تا تمامی بهره‌برداران در مناطق مختلف استان از شرایط و مزایای بیمه آگاهی کافی داشته باشند.

وی با اشاره به قرار گرفتن استان در آستانه فصل زمستان و احتمال مواجهه با مخاطرات مختلف، تأکید کرد: با توجه به برآوردهای هواشناسی، دستگاه‌های اجرایی باید تکمیل برنامه‌های آمادگی خود برای شرایط احتمالی این فصل را به‌صورت جدی دنبال کنند..

استاندار زنجان نظارت مستمر بر اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران را ضروری دانست و گفت: پیگیری مصوبات نباید صرفاً به مکاتبات اداری و ارائه گزارش محدود شود، بلکه میزان موفقیت دستگاه‌ها باید بر اساس نتایج عملی اقدامات در مناطق و عرصه‌های در معرض خطر ارزیابی شود.

وی از دبیرخانه ستاد مدیریت بحران خواست برای هر مصوبه، دستگاه یا مسئول پیگیری و مهلت زمانی مشخص تعیین کند و روند اجرای آن را به‌طور منظم مورد بررسی قرار دهد.

صادقی افزود: گزارش‌های ارائه‌شده در نشست‌های بعدی باید به‌روشنی مشخص کنند چه اقداماتی به نتیجه رسیده، کدام موارد همچنان باقی مانده و برای رفع موانع اجرایی چه تصمیماتی لازم است.

وی همچنین بر ضرورت تشکیل واحد ارزیابی عملکرد در حوزه مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: مواردی که در اثر ترک فعل یا تأخیر دستگاه‌ها موجب خسارت شده و امکان پیشگیری از آن وجود داشته است، باید به‌صورت شفاف بررسی و در جلسات مربوطه مطرح شود.

آغاز پایش مصرف گاز ادارات از روز شنبه

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری تأمین گاز در ماه‌های سرد سال اظهار کرد: در پی تأکیدات و مکاتبات شرکت گاز، عملیات پایش و نظارت بر میزان مصرف گاز ادارات از روز شنبه با مشارکت تیم‌های نظارتی شرکت گاز و استانداری آغاز خواهد شد.

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست همکاری لازم را با گروه‌های نظارتی داشته باشند و الزامات مدیریت مصرف انرژی را در فصل سرد سال رعایت کنند.

صادقی همچنین پیشگیری از آب‌گرفتگی و سیلاب‌های احتمالی در مناطق روستایی را مورد توجه قرار داد و افزود: اداره کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری باید اختصاص و هزینه‌کرد اعتبارات دهیاری‌ها برای لایروبی کانال‌ها و مسیرهای عبور سیلاب در محدوده روستاها را در اولویت قرار دهد.

وی فرمانداران را ناظران عالی اجرای این موضوع در شهرستان‌ها دانست و بر پیگیری جدی آن تأکید کرد.

استاندار زنجان در همین راستا از سازمان جهاد کشاورزی، بانک‌های عامل، صندوق بیمه کشاورزی و فرمانداران خواست با استفاده از ظرفیت دهیاران و شوراهای اسلامی، زمینه آگاه‌سازی و تشویق حداکثری کشاورزان و دامداران برای بیمه کردن محصولات و دارایی‌های خود را فراهم کنند.

صادقی در بخش دیگری از این نشست، آموزش و سازماندهی تیم‌های واکنش سریع را از وظایف اساسی تمامی دستگاه‌های عضو ستاد برشمرد و خواستار همکاری مستمر آنها با مدیریت بحران استان و جمعیت هلال‌احمر شد.

وی همچنین بر لزوم اصلاح ساختار مدیریت بحران در شهرداری‌های استان تأکید کرد و گفت: شهرداران باید مطابق پیشنهاد سازمان مدیریت بحران کشور، نسبت به اصلاح ساختار مدیریت بحران شهرداری‌ها اقدام کنند و نتیجه اقدامات خود را تا پایان آبان‌ماه به اداره کل مدیریت بحران استانداری ارسال کنند.

استاندار زنجان در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق دستورکارها و مصوبات این نشست خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر تحقق یک هدف مشترک قرار گیرد؛ افزایش آمادگی استان در برابر مخاطرات، کاهش آسیب‌پذیری مردم و اطمینان از هماهنگی و اقدام به‌موقع دستگاه‌ها پیش از وقوع حوادث و بحران‌ها