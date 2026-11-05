به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا ظفرقندی در مراسم افتتاحیه بیست‌وهفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، اختتامیه نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و هشتمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی که به‌صورت آنلاین برگزار شد، با اشاره به اهمیت و ماندگاری فرایند آموزش اظهار کرد: آموزش امری جاری است و کیفیت و اخلاق آن در کاری که از ما صادر می‌شود و به نسل بعد منتقل می‌شود، استمرار پیدا می‌کند.

وی افزود: اهمیت آموزش را زمانی بهتر درک می‌کنیم که بدانیم اثر آن همواره ادامه دارد و میوه‌های آن به دلیل ریشه داشتن در زمین، ماندگار و مستمر است. ثمره این آموزش، سلامت مردم، عزت و ماندگاری ایران است.

آموزش پزشکی، دانشی مستقل و نیازمند مهارت‌های تخصصی است

وزیر بهداشت با تأکید بر تمایز میان مهارت پزشکی و مهارت آموزش پزشکی تصریح کرد: ممکن است فردی پزشک خوبی باشد، اما الزاماً معلم خوبی نباشد؛ چراکه علم آموزش پزشکی، دانشی مستقل با مهارت‌ها و الزامات خاص خود است.

وی ادامه داد: هر روشی که ما برای آموزش به کار می‌گیریم، در صورت اثربخش بودن، می‌تواند الگوی نسل بعدی دانشجویان قرار گیرد. بنابراین لازم است به علم آموزش پزشکی مسلط شویم، مهارت‌های ویژه آن را بیاموزیم و با روش‌های مختلف تدریس آشنا باشیم. حتی شیوه‌های آزمون‌گیری و ارزشیابی نیز می‌توانند بر کیفیت آموزش تأثیرگذار باشند.

ظفرقندی با اشاره به ابعاد مختلف آموزش پزشکی گفت: آموزش علاوه بر جنبه‌های علمی، دارای ابعاد شناختی و ارتباطی نیز هست و باید به همه این ابعاد توجه شود.

تربیت پزشک همه‌جانبه؛ فراتر از آموزش‌های کلاس درس

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد انسانی و فرهنگی تربیت دانشجویان علوم پزشکی خاطرنشان کرد: استادان باید دانشجویان را مانند فرزندان خود، همه‌جانبه تربیت کنند و صرفاً به آموزش مطالب علمی در کلاس درس بسنده نکنند. لازم است با زبان مناسب و از طریق برقراری ارتباط مؤثر با دانشجو، تأثیر عمیق‌تری بر تربیت او بگذاریم.

وی آشنایی دانشجویان با میراث فرهنگی و ادبی ایران را نیز بخشی از این فرایند دانست و گفت: دانشجو باید با سعدی، فردوسی و روح لطیف فرهنگ ایرانی آشنا باشد. پزشکی که به‌صورت همه‌جانبه تربیت شده باشد، می‌تواند ابعاد مختلف وجود بیمار را درک کند؛ چراکه یک پزشک تک‌بعدی نمی‌تواند به‌خوبی بیمار خود را درمان کند.

ظفرقندی همچنین با اشاره به اهمیت آموزش اخلاق و رفتار حرفه‌ای در محیط دانشگاه و بالین اظهار کرد: آموزش اخلاق و رفتار حرفه‌ای باید در کلاس‌ها و محیط‌های آموزشی، با الگویی شبیه منتورینگ یا رابطه استاد و شاگردی دنبال شود. در این مسیر، رفتار و عملکرد استادان در مواجهه با بیمار باید به الگویی برای دانشجویان تبدیل شود.

هوش مصنوعی جایگزین ارتباط مستقیم پزشک و بیمار نمی‌شود

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان آموزش و درمان گفت: باید میان امور آموزشی و درمانی تعادل برقرار کنیم و اجازه ندهیم آموزش در سایه درمان گم شود. لازم است سازوکارهایی طراحی کنیم که این دو حوزه در کنار یکدیگر پیش بروند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در آموزش پزشکی افزود: در آموزش‌های نوین، هوش مصنوعی و فضای مجازی فرصت‌های ارزشمندی ایجاد کرده‌اند؛ اما این ابزارها جای ارتباط مستقیم با بیمار و شنیدن صحبت‌های او را نمی‌گیرند.

ظفرقندی تأکید کرد: باید حرف بیمار شنیده شود و سپس بر اساس آن برای درمان تصمیم‌گیری کنیم. این موضوع از مسائل مهمی است که در آموزش علوم پزشکی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی معاونت آموزشی وزارت بهداشت و استادان برای ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی، ابراز امیدواری کرد با تدوین برنامه‌های مؤثر در این زمینه، مسیر انجام هرچه بهتر مسئولیت‌ها در قبال فرزندان ایران فراهم شود.