به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، بیست‌ و هفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و هشتمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی از فردا چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه تا جمعه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور اعضای هیئت علمی، مدیران و فعالان حوزه آموزش علوم پزشکی و دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

این رویداد علمی سه‌روزه، هم‌زمان با برگزاری نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و هشتمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی، مجموعه‌ای از برنامه‌های علمی، تخصصی و آموزشی را دربرمی‌گیرد و تلاش دارد با ایجاد فضای تعامل میان استادان، پژوهشگران، مدیران آموزشی و دانشجویان، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را در مسیر ارتقای کیفیت آموزش فراهم سازد.

برگزاری مراسم افتتاحیه با حضور مسئولان حوزه آموزش علوم پزشکی

مراسم افتتاحیه بیست‌وهفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در تالار دارالفنون سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

در ادامه، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. همچنین در بخش پایانی مراسم، فرایندهای برتر جشنواره کشوری شهید مطهری اعلام و جوایز برگزیدگان با حضور وزیر و هیئت همراه اهدا می‌شود.

تمرکز بر تحولات نوین آموزش علوم پزشکی و هوش مصنوعی

برنامه علمی بیست‌وهفتمین همایش با نگاهی به چالش‌های روز و افق‌های آینده آموزش پزشکی، موضوعات متنوعی را دربرمی‌گیرد. هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، آموزش و یادگیری تطبیقی و شخصی‌سازی‌شده، شبیه‌سازی آموزشی، ارزشیابی دانشجویان، توسعه مهارت‌های بالینی، طراحی برنامه درسی، رهبری آموزشی و پاسخگویی اجتماعی از جمله موضوعات محوری برنامه‌های علمی این دوره هستند.

در بخش سخنرانی‌های کلیدی، موضوعاتی از جمله «هوش مصنوعی در آموزش پزشکی؛ تحول در یادگیری، تدریس و مراقبت سلامت» و «ساخت و تقویت ظرفیت پژوهش در آموزش حرفه‌های سلامت» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

همچنین در قالب سمپوزیوم‌های تخصصی، موضوعاتی همچون ارتقای پاسخگویی اجتماعی در آموزش حرفه‌های سلامت، بازطراحی آموزش مجازی برای تجربه‌های نوین و هوشمند، آموزش بین‌حرفه‌ای، نقش صدای بیمار در آموزش عالی سلامت و دگرگونی نقش‌های آموزشی اعضای هیئت علمی در عصر هوش مصنوعی بررسی خواهد شد.

حضور سخنرانان و صاحب‌نظران بین‌المللی از جمله دکتر طارق رشید از دانشگاه کردستان هَولِر عراق و دکتر دیوید تیلور از دانشگاه لیورپول انگلستان، از دیگر بخش‌های علمی این دوره است.

برگزاری کارگاه‌های تخصصی و ارائه دستاوردهای علمی

یکی از بخش‌های مهم بیست‌وهفتمین همایش، برگزاری کارگاه‌های پیش از همایش و حین همایش با هدف انتقال تجربه و ارتقای توانمندی‌های آموزشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان است.

در این کارگاه‌ها موضوعاتی همچون تولید محتوای آموزشی با هوش مصنوعی، طراحی و اجرای آموزش مبتنی بر شبیه‌سازی، ارتباط استاد و دانشجو در فرایند یاددهی و یادگیری، کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های کیفی، طراحی بازی‌های جدی آموزشی، ارزشیابی برنامه‌ای در محیط‌های بالینی، استدلال بالینی، طراحی مدل‌های آموزشی و استفاده از ابزارهای نوین در آموزش علوم پزشکی ارائه می‌شود.

همچنین کارگاه‌های دانشجویی با محورهایی نظیر طراحی دستیار یادگیری مبتنی بر هوش مصنوعی، استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود بازخورد آموزشی و یادگیری شخصی‌سازی‌شده و تقویت مهارت‌های رهبری در آموزش حرفه‌های سلامت برگزار خواهد شد.

ارائه مقالات و پوسترهای علمی، سخنرانی‌های کوتاه، نشست‌های شبکه‌سازی، کلینیک‌های مشاوره و ارائه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نیز از دیگر بخش‌های برنامه سه‌روزه همایش است.

معرفی برگزیدگان نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

هم‌زمان با برگزاری همایش، نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از فرایندها و دستاوردهای برتر در حوزه آموزش علوم پزشکی برگزار می‌شود. فرایندهای برگزیده این جشنواره در شش حیطه اصلی شامل تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی، یادگیری الکترونیکی، ارزشیابی آموزشی، طراحی و تولید محصولات آموزشی، مدیریت و رهبری آموزشی و یاددهی و یادگیری ارائه می‌شوند.

در این بخش، دستاوردهای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در زمینه طراحی و بازنگری برنامه‌های درسی، توسعه روش‌های نوین آموزشی، طراحی ابزارها و محصولات آموزشی، ارتقای نظام ارزشیابی و بهبود فرایندهای مدیریت آموزش معرفی و بررسی خواهد شد. ارائه فرایندهای برتر و اعلام نتایج جشنواره نیز از بخش‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه افتتاحیه این رویداد است.

بستری برای معرفی ایده‌های نوآورانه دانشجویان علوم پزشکی

هشتمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی نیز در کنار همایش و جشنواره شهید مطهری برگزار می‌شود. این جشنواره با تمرکز بر ظرفیت خلاقیت و نوآوری دانشجویان، بستری برای ارائه ایده‌ها، تجربه‌ها و طرح‌های نوین آموزشی فراهم می‌کند.

برگزاری کارگاه‌های تخصصی دانشجویی، ارائه پوسترها و طرح‌های نوآورانه و نشست‌های تعاملی، از جمله برنامه‌های این بخش است که با هدف تقویت مشارکت دانشجویان در بهبود فرایندهای آموزش علوم پزشکی و حمایت از ایده‌های خلاقانه آنان پیش‌بینی شده است.

سه روز تبادل تجربه و ترسیم افق‌های آینده آموزش پزشکی

بر اساس برنامه اعلام‌شده، روز نخست همایش، چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به برگزاری کارگاه‌های پیش از همایش، فرایندهای جشنواره شهید مطهری و مراسم افتتاحیه اختصاص دارد. در روز دوم، پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، سخنرانی‌های کلیدی، سمپوزیوم‌ها، نشست‌های تخصصی، ارائه‌های علمی، کارگاه‌ها و برنامه‌های شبکه‌سازی برگزار می‌شود.

روز سوم جمعه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نیز با ادامه برنامه‌های علمی، ارائه سخنرانی‌های کلیدی و نشست‌های تخصصی ، ارائه و داوری نهایی 10 ایده برتر راه یافته به مرحله نهایی در نهایت مراسم اختتامیه همایش بیست‌وهفتم و جشنواره دانشجویی هشتم همراه خواهد بود.

شعار همایش‌های ﯾﮑﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و هفتم

ﻣﻌرﻓﯽ و تبیین ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه علم تعلیم و ﺗربیت در ﺗﺄمین، حفظ و ارﺗﻘﺎی سلامت ﺟﺎمعه از طریق اعتلای کیفیت آموزش در دانشگاه های علوم پزﺷﮑﯽ کشور

تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی به انجام پژوهش در زمینه آموزش پزشکی

ارائه راهبردهای علمی و عملی ﺑرای ارﺗﻘﺎی کیفیت آموزش پزشکی

ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ

تبیین دیدگاه ها در خصوص آینده آموزش پزشکی، تهدیدها و فرصت ها و ارائه دستارودهای پژوهش

طرح نظرات متخصصان و صاحبنظران آموزش پزشکی در سطح کشور و ﺟﮭﺎن موضوﻋﺎت کلیدی آموزش پزشکی، ﭼﺎلش ها، ﻓرصت ها، مشکل های پیشرو و راه حل های جدید

آموزش ﺑﺎلینی

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ

روشهای نوین در آموزش پزشکی

اﺳﺘﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ

رهبری در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ

آﻣﻮزش و اﻓﻖ ﺳﻼﻣﺖ در نقشه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر

تحول و نوﺳﺎزی در نظﺎم آموزش ﻋﻠوم پزشکی

آموزش ﻋﻠوم پزشکی در خدمت نیازهای جامعه

آموزش ﻋﻠوم پزشکی و توسعه ﭘﺎیدار

ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در طﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼمت

تحول و نوآوری در آموزش ﻋﻠوم پزشکی

ﺗﺤﻮل و ﻧﻮآوری در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ- ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ

تحول و نوآوری در آموزش ﻋﻠوم پزشکی

تحول و نوآوری در آموزش ﻋﻠوم پزشکی

افق های تحول و نوآوری در آموزش ﻋﻠوم پزشکی در سده پیش رو

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی: مأموریت‌گرایی و تمایز آکادمیک در دانشگاه‌های علوم پزشکی

آموزش پزشکی در گذر از دوران کرونا، حفظ و ارتقای کیفیت

آموزش پاسخگو، دانشگاه متعالی، پیامد ادغام

آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﮐﻼس درس ﺗﺎ ﻋﺮﺻﻪ

آموزش علوم پزشکی در عصر فناوری و هوش مصنوعی

آموزش پزشکی؛ چالش‌های حال، افق‌های آینده