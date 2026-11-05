به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر عرضه و فروش گوشت غیرمجاز و غیربهداشتی در برخی واحدهای صنفی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرچک قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام بررسی‌های لازم و در عملیاتی مشترک با عوامل ذی‌ربط، دو واحد صنفی شامل یک واحد پروتئینی و یک واحد رستوران را شناسایی کردند که در جریان بازرسی از آن‌ها، عرضه گوشت الاغ و خر محرز شد.

فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری دستگاه‌های مسئول، هر دو واحد صنفی پلمب و پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

قاسم‌پور در پایان با تأکید بر برخورد قانونی با هرگونه اقدام تهدیدکننده سلامت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.