محمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی بارندگی‌های پیش‌رو در شهرستان، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی پلدختر در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و باید با حداکثر آمادگی، مسئولیت‌های محوله را برای پیشگیری و مدیریت حوادث احتمالی دنبال کنند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌ها افزود: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، همه مجموعه‌های مسئول باید اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند و آمادگی لازم برای مواجهه با هرگونه حادثه احتمالی را داشته باشند.

پیشگیری و اطلاع‌رسانی؛ اولویت مدیریت شرایط جوی

فرماندار پلدختر با بیان اینکه اصل اساسی در مدیریت بحران، پیشگیری است، گفت: آماده‌باش عمومی در شهرستان برقرار شده و تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند با هماهنگی و همکاری، اقدامات لازم را پیش از وقوع حوادث احتمالی انجام دهند؛ چراکه پیشگیری می‌تواند از بروز بسیاری از بحران‌ها و خسارت‌ها جلوگیری کند.

عزیزی بر ضرورت اطلاع‌رسانی هدفمند و گسترده به شهروندان، بهره‌برداران بخش کشاورزی و عشایر تأکید کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی باید هشدارها و توصیه‌های لازم را به کشاورزان منتقل کند تا بهره‌برداران با آگاهی از شرایط جوی، تمهیدات ضروری را برای حفاظت از محصولات و فعالیت‌های خود در نظر بگیرند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت آگاه‌سازی عشایر تصریح کرد: عشایر باید از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در زمینه مدیریت کوچ، رعایت نکات ایمنی در برابر صاعقه و انتخاب محل مناسب برای نگهداری دام‌ها، توصیه‌های لازم را جدی بگیرند.

توصیه به شهروندان برای پرهیز از سفرهای غیرضروری

فرماندار پلدختر با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی در زمان فعالیت سامانه بارشی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال تشدید بارندگی‌ها، مردم از انجام سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در مسیرهای پرخطر، خودداری کنند و در صورت ضرورت، سفر خود را به زمان مناسب‌تری موکول کنند.

عزیزی با تأکید بر اینکه همکاری مردم در کنار آمادگی دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در کاهش مخاطرات دارد، ابراز امیدواری کرد با همراهی شهروندان و رعایت توصیه‌های ایمنی، این سامانه بارشی بدون خسارت از شهرستان عبور کند.

وی همچنین بر لزوم حضور مستمر مدیران و نیروهای عملیاتی در مدت ناپایداری شرایط جوی تأکید کرد و خواستار لغو مرخصی مدیران و نیروهای عملیاتی و تداوم حضور آنان تا پایان شرایط ناپایدار جوی شد.

رفع مشکل آب شرب روستای میدان بزرگ

فرماندار پلدختر در بخش دیگری از سخنان خود به رفع مشکل آب آشامیدنی روستای میدان بزرگ اشاره کرد و گفت: در پی شکستگی خط انتقال آب این روستا که در بستر رودخانه قرار داشت، با احداث یک ایستگاه از سمت چم‌مهر، مشکل تأمین آب شرب ساکنان برطرف شد.

عزیزی با قدردانی از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و کارکنان این مجموعه افزود: تلاش‌های انجام‌شده برای رفع سریع مشکل و تأمین آب پایدار روستای میدان بزرگ قابل تقدیر است و از همه عوامل دخیل در این اقدام تشکر می‌کنم.