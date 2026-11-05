به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: وفاق ملی در دولت چهاردهم یک شعار نیست، راهبردی اساسی است که با تدبیرهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، انسجامی بی‌نظیر میان دولت و نیروهای مسلح ایجاد کرده است.

وی افزود: هدف این پیوند ناگسستنی، ایجاد بازدارندگی همه جانبه و ثبات پایدار است؛ ثباتی که امنیت سرمایه‌گذاری، رونق تولید و رفاه شایسته مردم ایران را تضمین کند.

معاون اول رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: ایستادگی ما، مقدمه گشایش و توسعه ایران قوی است.