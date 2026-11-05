به گزارش خبرگزاری مهر، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک‌تایمز، گزارش‌ها درباره احتمال کناره‌گیری خود از دولت دونالد ترامپ را رد کرد.

روبیو با تأکید بر اینکه برنامه‌ای برای ترک سمت خود ندارد، اظهار داشت: «کار کردن برای رئیس‌جمهور ترامپ تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش بخشی از برنامه من است و نمی‌دانم بحث کناره‌گیری من از کجا مطرح شده است.»

وزیر خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد که قصد ندارد از دولت ترامپ خارج شود و به فعالیت خود در این دولت ادامه خواهد داد.

پیش‌تر برخی رسانه‌ها از جمله ایندیپندنت و بلومبرگ، به نقل از منابع آگاه، از احتمال استعفای روبیو پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و تمایل وی برای آماده‌سازی مقدمات انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ خبر داده بودند.