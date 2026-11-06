به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، توفیق طعمه کارشناس امور آمریکا اعلام کرد: پیروزی شخصیت های طرفدار حقوق فلسطین در انتخابات میان دوره ای آمریکا پیام های سیاسی مهمی به همراه دارد.

وی افزود: این نمایانگر دایره اهتمام جامعه آمریکا به مساله فلسطین به ویژه در میان قشر جوان و نخبگان عرب و مسلمان و جریان های پیشرو است.

طعمه بیان کرد: این نتایج گواهی بر انتقاد از سیاست های اسرائیلی و درخواست بازنگری از حمایت آمریکاست. این نتایج نشان می‌دهد که انتقاد از سیاست‌های اسرائیل و درخواست‌ها برای بازنگری در حمایت آمریکا از اسرائیل بیشتر شده است.

او گفت: نباید درباره این نتایج مبالغه شود یا آن را گواهی بر تغییر ریشه ای در سیاست آمریکا در قبال اسرائیل دانست. این بدان معنی نیست که تحولی در داخل مراکز تصمیم گیری سیاسی آمریکا حاصل شده یا بیشتر رای دهندگان همین موضع را دارند.

طعمه بیان کرد: در بُعد عملی این اقدامات می تواند به تقویت درخواست ها برای بازنگری در کمک های نظامی، اعمال محدودیت ها یا شروط بر قراردادهای تسلیحاتی و افزایش فشار سیاسی و دیپلماتیک بر کابینه اسرائیل منجر شود.

او گفت: مرحله فعلی شاهد تحولی در ماهیت روند سیاسی آمریکا درباره اسرائیل و فلسطین است، اما لزوماً تغییر قاطعی در سیاست رسمی نیست.