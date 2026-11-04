به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌اس، به گفته چندین منبع آگاه، در پی شکست‌ های فاجعه‌ بار جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور، این کشور از مشاوران نزدیک و همچنین در گفتگوهای تلفنی پرسیده است که آیا پیت هگست وزیر جنگ باید در سمت خود باقی بماند یا خیر.

برخی از دستیاران کاخ سفید پیش‌ بینی کرده‌ اند که بخشی از دلیل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌ دوره‌ای، متوجه دریاسالار برد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی تروریست های آمریکا در منظطقه موسوم به سنتکام و نیز ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش خواهد بود؛ کسانی که هر دو نقش پررنگی در ارائه راهبردها پیرامون تجاوز به ایران ایفا کردند.

با این حال، منابع دیگر به سی‌بی‌اس گفتند که رئیس‌جمهور هنوز تصمیمی برای جایگزینی هگست نگرفته است.

سی‌بی‌اس افزود: دموکرات‌ها حتی پیش از انتخابات کنگره نیز به دنبال استیضاح هگست بودند و اکنون با توجه به داشتن اکثریت قاطع در هر ۲ مجلس، احتمال تلاش برای استیضاح او می‌تواند افزایش یابد.