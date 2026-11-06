حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بازدیدهای میدانی از محور دهلران–اندیمشک با حضور کارشناسان حوزه ایمنی و پلیس راه، تصمیمات کارشناسی برای ارتقای ایمنی این مسیر در شورای ترافیک استان به تصویب رسید.

وی افزود: در همین راستا، عملیات خط‌کشی و نصب تجهیزات ایمنی در محدوده دشت‌عباس تا سپتون به طول حدود ۲۰ کیلومتر اجرا شد که شامل نصب تابلوهای کامپوزیتی مسیرنما، خطرنمای پل، تابلوهای انتظامی و علائم محدودیت سرعت و ایمن سازی حفاظ پل ها است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به وقوع حوادث رانندگی در هفته‌های گذشته در این محدوده بیان کرد: با اجرای این اقدامات و تلاش نیروهای راهداری، علائم و تجهیزات ایمنی موردنیاز در این محدوده تکمیل و شرایط برای تردد ایمن‌تر رانندگان فراهم شده است.

دشتی‌پور ادامه داد: به‌منظور مدیریت سرعت خودروهای عبوری و کاهش سوانح رانندگی، ۱۲ مقطع حادثه‌خیز در محدوده بخش دشت‌عباس با همکاری کارشناسان پلیس راه استان و شهرستان و کارشناسان راهداری شناسایی و برای احداث سرعتکاه جانمایی شده است.

وی اضافه کرد: عملیات اجرایی احداث سرعتکاه‌های آسفالتی در این نقاط، همراه با نصب علائم هشداردهنده و تجهیزات آشکارسازی، با سرعت در حال انجام است.

دشتی‌پور با اشاره به اهمیت محور دهلران–اندیمشک به‌عنوان یکی از مسیرهای ارتباطی پرتردد جنوب استان ایلام و استان خوزستان، یادآور شد: عرض محدود و شرایط هندسی این محور، ضرورت رعایت الزامات ایمنی و توجه بیشتر رانندگان به شرایط مسیر را دوچندان می‌کند.

وی در پایان بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: تکمیل اقدامات ایمن‌سازی و احداث سرعت‌کاه‌ها در نقاط شناسایی‌شده، با هدف کاهش خطر تصادفات و افزایش ایمنی تردد در این محور دنبال می‌شود.