به گزارش خبرنگار مهر، محسن یازرلو اظهار کرد: در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از پنج میلیون و ۳۵۷ هزار تن کالا در گلستان جابه‌جا شده که این میزان در قالب ۳۵۴ هزار و ۹۵۲ سرویس حمل‌ونقل درون‌استانی و برون‌استانی انجام گرفته است.

وی با اشاره به عمده کالاهای حمل‌شده در این مدت افزود: سیمان با بیش از ۵۲۶ هزار تن، بیشترین سهم را در جابه‌جایی کالاهای استان داشته است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان ادامه داد: پس از سیمان، کالاهایی همچون بنزین، کاشی، گازوئیل، مرغ و خروس زنده، کاه، گندم، چغندرقند و انواع خوراک طیور در رتبه‌های بعدی کالاهای جابه‌جا شده قرار دارند.

یازرلو همچنین از انتقال بیش از ۲۵۵ هزار تن کالا و نهاده‌های دامی از بنادر کشور به گلستان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ناوگان باری استان ۲۵۵ هزار و ۵۷۲ تن کالا را از مبدأ بنادر امام خمینی(ره)، شهید بهشتی و شهید رجایی حمل کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل باری استان خاطرنشان کرد: گلستان دارای ۱۶ هزار و ۱۲۳ دستگاه ناوگان باری و ۱۵ هزار و ۳۸۱ راننده دارای کارت هوشمند است.نکته: در متن اولیه، واحد کالاها به‌صراحت «تن» ذکر نشده بود؛ برای انتشار نهایی بهتر است واحد آماری با منبع خبر تطبیق داده شود.