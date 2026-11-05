به گزارش خبرگزاری مهر مهدی مهرور در جلسه اضطراری مدیریت بحران شهرستان کرج، با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های پیش‌رو و ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای شهرستان باید با حداکثر ظرفیت عملیاتی و پشتیبانی در حالت آماده‌باش قرار گیرند و تا پایان بارش‌ها، مرخصی کارکنان لغو شود.



وی با تأکید بر ضرورت تعیین دقیق وظایف و مسئولیت دستگاه‌ها افزود: تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی باید متناسب با مأموریت هر مجموعه سازماندهی و در نقاط حساس مستقر شوند. تأمین و استقرار کیسه‌های شن و ماسه، ایجاد خاکریزهای بازدارنده، پیش‌بینی مسیرهای جایگزین و پاکسازی معابر و مسیرهای عبور آب نیز باید در اولویت اقدامات فوری قرار گیرد.



آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و خدمات‌رسان



فرماندار ویژه شهرستان کرج با تأکید بر حضور میدانی مدیران و نیروهای تخصصی دستگاه‌های خدمات‌رسان تصریح کرد: صرف حضور نیروهای اجرایی در سطح شهر کافی نیست و مدیران، کارشناسان و افراد مسلط به تجهیزات و زیرساخت‌ها نیز باید در محل مأموریت حضور داشته باشند تا در صورت بروز اختلال، تصمیم‌گیری و اقدام فوری امکان‌پذیر باشد.



مهرور با اشاره به ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از اختلال در خدمات عمومی، بر آمادگی کامل مجموعه‌های آب، برق و گاز و همچنین سازمان‌های امدادی، راهداری، اورژانس، آتش‌نشانی و بیمارستان‌ها تأکید کرد.



وی همچنین خواستار بررسی و به‌روزرسانی تجهیزات پشتیبانی و امدادی، از جمله موتوربرق، سیستم‌های روشنایی، پروژکتورها،پمپ لجن کش و تخلیه آب و سایر امکانات ضروری شد و گفت: تمامی دستگاه‌ها باید از هم‌اکنون تا پیش از آغاز شرایط بحرانی، از عملکرد صحیح تجهیزات و آمادگی عملیاتی مجموعه خود اطمینان حاصل کنند.



اطلاع‌رسانی مستمر؛ ضرورت مدیریت بحران



رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان کرج، اطلاع‌رسانی عمومی را یکی از اولویت‌های اساسی مدیریت شرایط پیش‌رو دانست و خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، رسانه‌ها و مجموعه‌های اطلاع‌رسانی باید از ظرفیت‌های ارتباطی خود برای آگاهی‌بخشی مستمر به شهروندان استفاده کنند.



وی افزود: اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره شرایط جوی، مخاطرات احتمالی، مسیرهای پرخطر و توصیه‌های ایمنی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات داشته باشد. همچنین باید از ظرفیت سامانه‌های پیامکی برای ارسال هشدارهای ضروری به شهروندان استفاده شود.



مهرور با بیان اینکه جدیت و آمادگی مسئولان در مدیریت بحران، نقش مستقیمی در همراهی مردم دارد، تأکید کرد: زمانی که شهروندان آمادگی و حضور مؤثر مسئولان را مشاهده کنند، توصیه‌های ایمنی را جدی‌تر گرفته و همکاری بیشتری خواهند داشت.



مدیریت ترافیک و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین



فرماندار ویژه کرج همچنین بر آمادگی پلیس راه، راهور و عوامل راهداری برای مدیریت ترافیک، کنترل محورهای حادثه‌خیز و تسهیل تردد خودروهای امدادی تأکید کرد و خواستار هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول در این حوزه شد.



وی نقش مجموعه هواشناسی را در ارائه و انتشار منظم گزارش‌های پیش‌بینی و هشدارهای جوی مهم دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر آخرین وضعیت جوی به دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بحران تأکید کرد.



بیمه حوادث؛ راهکاری برای کاهش خسارات شهروندان



مهرور با اشاره به تجربه‌های گذشته در مواجهه با حوادث طبیعی و خسارات ناشی از سیلاب و آب‌گرفتگی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بیمه برای جبران خسارات احتمالی شهروندان تأکید کرد.



وی از بخشداران و دهیاران خواست با شناسایی مناطق پرخطر، به‌ویژه محدوده‌های مجاور رودخانه‌ها و نقاط مستعد حادثه، با همکاری سایر دستگاه ها نسبت به رفع نقاط حادثه‌خیز اقدام نمایند.



فرماندار ویژه شهرستان کرج خاطرنشان کرد: تجربه‌های پیشین نشان داده است که استفاده از ظرفیت بیمه می‌تواند بخش قابل‌توجهی از خسارات وارده به شهروندان را جبران کرده و از تحمیل فشارهای مالی و اجتماعی بر خانواده‌ها جلوگیری کند.



وی همچنین بر آمادگی مساجد، سالن‌های ورزشی و فضاهای پیش‌بینی‌شده برای اسکان اضطراری در مناطق مختلف شهرستان تأکید کرد و خواستار آمادگی زیرساخت‌ها، امکانات بهداشتی و تجهیزات موردنیاز این مراکز شد.