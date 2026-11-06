به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی نخستین دوره رقابت ثبت رکورد ملی حل سرعتی ۱۶۸ مکعب روبیک به‌صورت متوالی و بدون توقف، امروز با حضور مسئول کمیته ثبت رکوردهای ملی ایران و ۱۰ فینالیست این رقابت، به یاد و در گرامیداشت مقام دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

این رویداد با پاسداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب، جلوه‌ای از پیوند میان بزرگداشت یاد شهدا و نمایش توانمندی، پشتکار و ظرفیت‌های ذهنی نسل جوان بود؛ رقابتی که شرکت‌کنندگان در آن، حل ۱۶۸ مکعب روبیک را به‌صورت متوالی و بدون توقف دنبال کردند.

در پایان این رقابت، محمدرضا عباس‌زاده با ثبت زمان ۳۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه و ۲۲ صدم ثانیه، عنوان نفر اول پسران را به دست آورد. همچنین بهار احسانی با ثبت رکورد ۳۹ دقیقه و ۱۶ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه، به‌عنوان نفر اول دختران معرفی شد.

حسین صفاری، سینا میرزایی، حافظ پرست‌تاش، علی آهویی، بهار احسانی، کیاشاه رضایی، آیدین مختومی، امیرعلی جوادزاده، محمدرضا عباس‌زاده و محمد رسول رستمی، ۱۰ فینالیست حاضر در مرحله نهایی این رویداد بودند.

حل متوالی ۱۶۸ مکعب روبیک بدون توقف، مستلزم تمرکز مستمر، سرعت پردازش ذهنی، دقت بالا و تسلط بر الگوریتم‌های حل مکعب روبیک است؛ مهارت‌هایی که در جریان این رقابت، توانایی شرکت‌کنندگان را در انجام یک چالش ذهنی پیوسته به نمایش گذاشت.

برگزاری نخستین دوره این رقابت در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ضمن پاسداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های نسل جوان در حوزه مهارت‌های ذهنی، خلاقیت و رقابت‌های مبتنی بر توانایی فردی فراهم کرد؛ رویدادی که یاد شهدای دانش‌آموز را با جلوه‌هایی از تلاش، پشتکار و توانمندی نسل جوان همراه ساخت.