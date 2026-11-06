به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله یدالله صفری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با دعوت مردم به تقوا گفت: خداوند درِ بهشت را بر گناهکاران نبسته، اما آن را مشروط به توبه و استغفار کرده است؛ چون نمی‌شود هم گناه کرد و هم تمنای بهشت داشت.

نصرت الهی مشروط به ایمان است

وی با اشاره به اتفاقات انقلاب اسلامی گفت: خداوند در طول تاریخ انقلاب، بارها قدرت خود را به رخ جهانیان کشیده و حمایت خود را از بندگان صالحش نشان داده است. ما معمولاً نصرت الهی را مختص صدر اسلام می‌دانیم، در حالی که خدای آن روز، خدای امروز هم هست.

امام جمعه گرمی و عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در جنگ احد، مسلمانان تا زمانی که از پیامبر اطاعت کردند پیروز شدند، اما با نافرمانی شکست خوردند؛ این نشان می‌دهد ملاک حمایت خداوند، ایمان است. حضرت امام نیز با دست خالی و شعار نه شرقی و نه غربی قیام کرد و با وجود هم‌دستی شرق و غرب، انقلاب پیروز شد.

امام جمعه گرمی با اشاره به جنگ هشت‌ساله گفت: جوانان بی‌تجربه با ساده‌ترین سلاح در برابر قدرتمندترین ارتش منطقه ایستادند و یک وجب از خاک کشور را ندادند. امروز نیز با وجود جنگ، تحریم و ترور، در حوزه‌های علمی، عمرانی و نظامی پیشرفت کرده‌ایم و قدرت‌های دنیا به موشک‌های ما حیرت‌زده‌اند.

از جنگ ۱۲روزه تا شکست جبهه استکبار

آیت‌الله صفری با اشاره به جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان گفت: دشمن در یک روز چند فرمانده ارشد و دانشمندان هسته‌ای را ترور کرد و سپس رهبر و شماری از بزرگان کشور را به شهادت رساند؛ اما با وجود این جنایت، کشور نایستاد و مردم با حضور در خیابان‌ها و پاسخ نیروهای مسلح، فتنه را خنثی کردند. امروز هشت ماه از آن روز گذشته و ایران جزو ابرقدرت‌های جهان شده است.

وی افزود: امروز دنیا شاهد شکست‌های پی‌درپی جبهه باطل است؛ آمریکا خود در محاصره است، اسرائیل در حال متلاشی‌شدن است و کشورهای اروپایی گرفتار گرانی و کمبود انرژی‌اند. ترامپ نیز به خاطر شکست در جنگ با ایران در انتخابات شکست خورد و این آغاز سلسله شکست‌های اوست.

خطیب جمعه گرمی تأکید کرد: ما با آمریکا نجنگیدیم؛ آن‌ها با ما جنگیدند، جنگ هشت‌ساله را تحمیل کردند، از منافقین حمایت کردند و حتی در حال مذاکره به ما حمله کردند. ما از خود دفاع می‌کنیم و طبق دستور اخیر رهبری، دفاع ما هم از حیث جغرافیا و هم از حیث کیفیت با گذشته بسیار متفاوت خواهد بود.