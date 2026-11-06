به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد باقری ارومی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، به مناسبت ایام فاطمیه، ضمن بیان شان و منزلت حضرت فاطمه (س) به نقش ایشان در تبیین جایگاه امامت و ولایت پرداخت.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، این راهپیمایی را متفاوت از سال‌های گذشته خواند و خاطرنشان کرد: دشمنی آمریکا بیش از پیش برای مردم آشکار شده و مردم با صلابت بیشتری از جنایات آمریکا اعلام بیزاری کردند.

حجت الاسلام والمسلمین باقری ارومی با تحلیل نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گفت: جابه‌جایی قدرت سیاسی داخلی در آمریکا برای ما هیچ تفاوتی ندارد؛ چراکه دشمن همیشه دشمن است و سابقه دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نشان داده است که هر دو در دشمنی با ایران یکسان‌اند و فقط روش و تاکتیک آن‌ها متفاوت است.

وی با اشاره به فرازی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت ۱۳ آبان تصریح کرد: اگر کسانی هنوز به آمریکا و تغییر معادلات سیاسی آن امید دارند سخت در اشتباه هستند و باید به جای دل بستن به دشمن ظالم، به وعده‌های الهی امیدوار باشند و با ایمان در مسیر حق استقامت ورزند.

امام جمعه رضی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی روزی با شعار تغییر نظام جنگ را علیه ما آغاز کردند و گمان می‌کردند در چند روز کار جمهوری اسلامی را تمام می‌کنند، اما با سد مستحکم مردم ایران مواجه شدند و اکنون قدرت داخلی خودشان دچار تغییر شده است.

وی به سفر سرلشکر محسن رضایی به روسیه و دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اشاره کرد و افزود: در این سفر ضمن قدردانی از همکاری‌ها و حمایت‌های روسیه از ایران، پیام قدرت جمهوری اسلامی به دنیا مخابره شد که تا آمریکا به شرایط هفت‌گانه ایران عمل نکند، خبری از باز شدن تنگه هرمز و مذاکره نخواهد بود.