به گزاشر خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور در خطبه های نماز جمعه شهر ابهر با اشاره به پیام‌های متعدد رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، در مناسبت‌های مختلف از جمله پیام ۱۳ آبان، اظهار کرد: این پیام‌ها حاوی نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از محورهای مورد تأکید در آن‌ها، برخورداری از قدرت پاسخگویی سریع و اثرگذار است.

وی با اشاره به دیدار فرماندهان نظامی با رهبر انقلاب افزود: ایجاد بازدارندگی معتبر از طریق افزایش توان دفاعی و آمادگی مستمر باید به‌گونه‌ای باشد که دشمن جرئت حمله به کشور را نداشته باشد و در صورت هرگونه تجاوز نیز با پاسخی کافی و پشیمان‌کننده مواجه شود.

مرادپور با تأکید بر اینکه پاسخگویی دفاعی نباید صرفاً به مرزهای جغرافیایی کشور محدود باشد، گفت: وقتی فرمانده کل قوا از پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی سخن می‌گوید، این یک پیام روشن دارد؛ جنگ به مرزهای ایران محدود نخواهد شد و نقطه پاسخگویی می‌تواند به منشأ تهدید منتقل شود.

وی تصریح کرد: دشمن طراحی می‌کند که در مرزهای ما با ایران وارد جنگ شود و ما نیز صرفاً در همان محدوده پاسخ بدهیم، در حالی که چنین رویکردی لزوماً مانع ادامه جنگ نخواهد شد. آمریکا کشوری پهناور با اقتصادی بزرگ و امکانات فراوان است و حتی اگر پایگاه‌های آن در منطقه هدف قرار بگیرد، همچنان ظرفیت ادامه فعالیت دارد؛ بنابراین باید منشأ تهدید، هر کجا که باشد، مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه ابهر در تشریح ابعاد دیگر این رویکرد اظهار داشت: موضوع فقط تجهیزات و پایگاه‌های نظامی نیست، بلکه دارایی‌های دشمن نیز می‌تواند در معادلات دفاعی مورد توجه قرار گیرد. برخی زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری در منطقه، از جمله کابل‌های ارتباطی دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز، اهمیت فراوانی دارند و شرکت‌های بزرگ فناوری، هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری و نفتی نیز از جمله ظرفیت‌هایی هستند که در این معادلات مطرح می‌شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، قوی شدن ایران را فراتر از قدرت نظامی دانست و بیان کرد: برخورداری از آخرین تجهیزات دفاعی، راداری، موشکی، هوایی و زمینی یکی از راه‌های قدرتمند شدن کشور است، اما قدرت ملی تنها در تسلیحات خلاصه نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت ایران، انسجام و اتحاد مردم است؛ موضوعی که در ۲۵۰ شب گذشته نیز مردم آن را تمرین کردند و به نمایش گذاشتند.

مرادپور با تأکید بر اهمیت همبستگی اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر همه تسلیحات نظامی در اختیار یک کشور باشد، اما مردم آن دچار اختلاف، نزاع، کشمکش و آشوب شوند، آن تجهیزات نمی‌توانند قدرت واقعی کشور را تضمین کنند. تجربه کشورهایی مانند لیبی و سوریه نیز نشان داده است که بدون همراهی مردم و انسجام داخلی، توان نظامی به‌تنهایی کارآمد نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه انسجام ملی نیازمند صبر، تحمل و گذشت است، گفت: حفظ اتحاد گاهی با خواسته‌ها و تمایلات شخصی انسان سازگار نیست، اما همین مسئله می‌تواند از مصادیق خودسازی، مبارزه با نفس و تزکیه باشد. اگر جهاد با ابزار دفاعی و موشک و ایستادگی در مرزها را جهاد اصغر بدانیم، رعایت انسجام ملی و حفظ وحدت در شرایط اختلاف‌نظرها، جهاد اکبر است.

امام جمعه ابهر تأکید کرد: رهبر انقلاب از مسائل و مشکلات داخلی کشور بی‌اطلاع نیستند و همه اختلاف‌نظرها و دشواری‌ها را می‌دانند، اما در برابر دشمن باید منسجم و متحد ایستاد. دشمن در حملات خود میان افراد و جریان‌های مختلف تفاوتی قائل نمی‌شود؛ همان‌گونه که در حمله به مدرسه میناب، دانش‌آموزان بی‌گناه و همچنین مسئولان، فرماندهان و مردم عادی هدف قرار گرفتند.

وی افزود: دشمن میان اصلاح‌طلب و اصولگرا تفاوتی قائل نیست و با همه مردم دشمنی می‌کند؛ بنابراین راه مقابله با او، نمایش انسجام و اتحاد است. باید زمینه حضور همه افکار و جریان‌ها در میدان‌ها و خیابان‌ها فراهم باشد؛ چراکه خیابان، میدان و کشور متعلق به همه مردم است.

مرادپور با بیان اینکه هر فردی با هر عقیده، ظاهر و سلیقه‌ای که برای حفظ وطن و ایستادگی در برابر دشمن همراه باشد، می‌تواند در این نقطه مشترک قرار گیرد، تصریح کرد: در مسائل داخلی ممکن است اختلاف‌نظرها و دشواری‌هایی وجود داشته باشد، اما باید در برابر دشمن نقطه مشترک خود را حفظ کنیم.

وی با اشاره به فتوای رهبر شهید انقلاب درباره حرمت تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی گفت: این فتوا یک نظر موردی نیست، بلکه برخاسته از اعتقادات راسخ و مبانی فقه شیعه است. در فقه شیعه تولید و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی حرام دانسته می‌شود؛ زیرا چنین سلاح‌هایی موجب کشته شدن دسته‌جمعی انسان‌های بی‌گناهی می‌شوند که نقشی در جنگ ندارند.

امام جمعه ابهر با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره ضرورت تغییر این رویکرد به دلایل مصلحت‌اندیشانه، تأکید کرد: در بیان مواضع باید دقت کرد و نباید با عنوان عقلانیت، مبانی فقهی را کنار گذاشت. اگر قرار باشد هر جا اجرای یک حکم به ضرر ما تمام شد، آن را کنار بگذاریم، دیگر نمی‌توان از پایبندی به اعتقادات سخن گفت.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در دوران جنگ تحمیلی درباره پایان جنگ و تصمیم‌های آن دوره اظهار داشت: نمی‌توان به بهانه وارد شدن خسارت، اصول و مبانی اسلامی را کنار گذاشت. اگر حرمت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی یک اعتقاد دینی است، نباید با هر تهدید و فشاری از آن دست برداشت.