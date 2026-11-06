به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته سرپل‌ذهاب، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین جایگاه آن حضرت و نقش معارف اهل‌بیت (ع) در تعالی معنوی انسان پرداخت و اظهار کرد: تقوا تنها به بیان زبانی محدود نمی‌شود، بلکه انسان برای رسیدن به مراتب رشد و کمال باید در عمل به حقوق الهی پایبند باشد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با بیان اینکه ارتباط با حضرات معصومین (ع) از مسیرهای مؤثر در تربیت نفس و دستیابی به تقوای الهی است، افزود: انسان برای رشد همه‌جانبه باید هم به ابعاد مادی و جسمانی و هم به جنبه‌های روحانی و معنوی وجود خود توجه کند و پیوند با اهل‌بیت (ع) می‌تواند در دشواری‌های مادی و معنوی یاری‌رسان باشد.

وی با اشاره به مشکلات و دغدغه‌های انسان معاصر، آرامش و آسایش را از نیازهای اساسی جوامع امروز دانست و گفت: اضطراب‌ها، گرفتاری‌ها و نگرانی‌های گوناگون، بسیاری از انسان‌ها را درگیر کرده و افراد در جست‌وجوی آرامش، برکت در زندگی، برآورده شدن حاجات و دستیابی به سعادت دنیا و آخرت هستند.

حجت‌الاسلام سلیمی با معرفی حدیث شریف کساء به‌عنوان یکی از معارف برجسته مکتب فاطمی، تصریح کرد: این حدیث با آیه تطهیر ارتباط دارد و بر اساس روایات نقل‌شده در منابع معتبر شیعه، شأن نزول آیه تطهیر به پیامبر اکرم (ص)، حضرت فاطمه زهرا (س)، امیرالمؤمنین (ع)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) اختصاص دارد.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) با گردآوردن اهل‌بیت خود زیر کساء، مصادیق مورد نظر آیه تطهیر را به‌صورت عملی به مردم معرفی کردند تا جایگاه این خاندان روشن باشد و زمینه برداشت‌های نادرست از مفهوم اهل‌بیت فراهم نشود.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با تأکید بر محوریت حضرت فاطمه زهرا (س) در حدیث کساء، بیان کرد: تمسک به معارف این حدیث می‌تواند انسان را در مسیر معرفت، محبت و ولایت‌پذیری اهل‌بیت (ع) قرار دهد و زمینه حرکت به سوی بندگی و سعادت را فراهم کند.

وی با اشاره به آثار معنوی قرائت حدیث کساء، پنج اثر و برکت برای آن برشمرد و گفت: نزول رحمت الهی، قرار گرفتن در دایره توجه و دعای فرشتگان، برطرف شدن اندوه و گرفتاری، برآورده شدن حاجات و دستیابی به رستگاری دنیا و آخرت از جمله آثار بیان‌شده برای این توسل است.

حجت‌الاسلام سلیمی با بیان اینکه ارتباط با اهل‌بیت (ع) نباید به مناسبت‌های خاص محدود شود، خاطرنشان کرد: قرائت حدیث کساء و توجه به مضامین آن باید زمینه‌ساز شناخت بیشتر سیره اهل‌بیت (ع)، تقویت محبت و در نهایت عمل به مسیر امامت و ولایت باشد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به آیه ۷۶ سوره نساء، زندگی انسان را عرصه تقابل حق و باطل دانست و اظهار کرد: انسان در مسیر زندگی ناگزیر از انتخاب جبهه حق یا باطل است و مؤمنان باید در برابر جریان طاغوت و پیروان شیطان ایستادگی کنند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به مواضع و تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: مؤمنان نباید از ظاهر قدرت و تجهیزات دشمن هراس داشته باشند؛ زیرا قدرت‌های استکباری با وجود نمایش توانمندی، در برابر اراده ملت‌های مقاوم آسیب‌پذیر هستند.

وی با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب، افزود: همان‌گونه که در رهنمودهای ایشان تأکید شده است، مؤمنان باید در برابر دشمن با سربلندی و اقتدار بایستند و اجازه ندهند تهدیدها و فضاسازی‌های رسانه‌ای، اراده آنان را تضعیف کند.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به تحولات سیاسی اخیر آمریکا و شکست جریان حاکم در انتخابات کنگره، این رویداد را نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت دانست و گفت: ایران امروز با ایران پیش از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست و جمهوری اسلامی به جایگاهی رسیده که تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بدون در نظر گرفتن نقش و سیاست‌های آن قابل رقم خوردن نیست.

وی در ادامه با طرح مطالبه بازنگری در رویکردهای هسته‌ای کشور، اظهار کرد: صرف برخورداری از امنیت برای مقابله با تهدیدهای دشمن کافی نیست و باید قدرت بازدارندگی مؤثر و مطمئن در ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقویت شود.

امام جمعه سرپل‌ذهاب افزود: مسئولان مربوطه باید با توجه به تهدیدهای موجود، راهکارهای تقویت قدرت بازدارندگی کشور را بررسی کنند تا دشمن در محاسبات خود، هرگونه اقدام علیه ایران را پرهزینه و غیرممکن بداند.

وی همچنین از حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه قدردانی کرد و گفت: مردم با وجود شرایط دشوار و تهدیدها، بیش از ۲۵۰ شب در صحنه حضور داشته‌اند و این پایداری و همراهی، نشان‌دهنده حمایت آنان از انقلاب و نظام اسلامی است.

حجت‌الاسلام سلیمی حضور مسئولان در کنار مردم را نیز اقدامی مؤثر در تقویت روحیه عمومی دانست و از مدیرانی که در این اجتماعات شرکت کرده‌اند قدردانی کرد، اما نسبت به غیبت برخی مسئولان انتقاد کرد و خواستار بررسی وضعیت مدیرانی شد که با وجود برخورداری از مسئولیت و امکانات نظام، در اجتماعات مردمی حضور نداشته‌اند.

وی تأکید کرد: حضور در صحنه و همراهی با مردم در شرایط حساس، از نشانه‌های التزام عملی به اسلام، انقلاب و ولایت فقیه است و مسئولان باید در زمان نیاز کشور، در کنار مردم و همراه با آنان باشند.