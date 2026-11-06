به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه جاسک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با قدردانی از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، اظهار کرد: مردم همیشه در صحنه جاسک با حضور خود بار دیگر نشان دادند که در مقابل دشمنان ایستادگی می‌کنند.

قدردانی امام جمعه جاسک از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان

وی با تشکر از همه اقشار شرکت کننده در راهپیمایی ۱۳ آبان از فرماندار، مدیریت آموزش و پرورش، هیئت‌های مذهبی، مسیحیان، ارتشیان، خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان قدردانی کرد و افزود: حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی دشمن را به ذلت می‌کشاند.

امام جمعه جاسک با اشاره به اینکه ۱۳ آبان روز رسوایی و شکست آمریکا و جبهه استکبار است، بیان کرد: امسال نیز دشمن در این روز با شکست مواجه شد و اعتراف‌های آمریکایی‌ها درباره مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ با ایران و پیامدهای بستن تنگه هرمز نشان داد که فشارهای اقتصادی و نظامی بر آن‌ها تأثیر گذاشته است.

رستاخیز ادامه داد: آمریکایی‌ها در اظهارات خود درباره انتخابات و شکست جمهوری خواهان به مشکلات اقتصادی و جنگی که با ایران آغاز کردند اشاره داشتند و این موضوع نشان می‌دهد که حضور مردم در صحنه می‌تواند شکست‌های متوالی را به دشمن تحمیل کند.

تاسوعا و عاشورای سال ۱۳۵۷ شتاب دهنده پیروزی انقلاب اسلامی بود

وی در ادامه با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو و هم‌زمانی ۱۹ و ۲۰ آبان سال ۱۳۵۷ با تاسوعا و عاشورای حسینی، گفت: ملت ایران در آن سال با حضور میلیونی در راهپیمایی‌های تاسوعا و عاشورا علیه رژیم پهلوی قیام کردند و این حرکت موجب شتاب گرفتن روند پیروزی انقلاب اسلامی شد.

امام جمعه جاسک، افزود: حضور گسترده مردم در آن روزها و پیام امام راحل در حمایت از قیام ملت نقش مهمی در سرعت بخشیدن به حرکت انقلاب داشت و سرانجام این مسیر در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ به پیروزی انقلاب اسلامی منتهی شد.

شهید تهرانی‌مقدم الگویی از پیوند علم، مدیریت و معنویت است

رستاخیز با اشاره به ۲۱ آبان سالروز شهادت سردار شهید حسن تهرانی‌مقدم پدر موشکی ایران اسلامی، اظهار کرد: همه ما مدیون زحمات این شهید بزرگوار هستیم، شخصیتی دانشمند که با اخلاص، مسئولیت‌پذیری، معنویت، مدیریت و علم، الگویی برای مدیران تراز انقلاب اسلامی شد.

وی با بیان خاطره‌ای از توسل شهید تهرانی مقدم به امام رضا(ع) در مسیر ساخت موشک، افزود: این شهید بزرگوار علم و تخصص را در کنار معنویت و توسل به اهل‌بیت(ع) قرار داد و توانست قدرت دفاعی و بازدارندگی بزرگی برای ایران اسلامی ایجاد کند.

امام جمعه جاسک، خاطرنشان کرد: اخلاص و تخصص شهید تهرانی مقدم موجب شد دستاوردهای بزرگی در صنایع دفاعی کشور رقم بخورد و امروز نیز جوانان کشور که در مکتب این شهید پرورش یافته‌اند، راه او را ادامه می‌دهند و صنایع دفاعی ایران روز به روز پیشرفته‌تر می‌شود.

رستاخیز، افزود: در صورت وقوع جنگ شاهد موشک‌ها و فناوری‌های جدیدی خواهیم بود که حاصل ادامه مسیر و مکتب شهید تهرانی‌مقدم است.

حدیث شریف کساء زمینه‌ساز تحول فردی و اجتماعی است

وی با اشاره به آغاز ایام فاطمیه از روز دوشنبه و فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: یکی از میراث‌های پربرکت وجود نازنین حضرت زهرا(س) حدیث شریف کساء است که برای قرائت آن و حضور در مجالس یاد و ذکر اهل‌بیت(ع)، برکات و موهبت‌های فراوانی بیان شده است.

امام جمعه جاسک با اشاره به پنج موهبت مطرح شده در حدیث شریف کساء، گفت: نزول رحمت الهی، استغفار فرشتگان، رفع اندوه و گرفتاری، برآورده شدن حاجات و رستگاری در دنیا و آخرت از برکات این حدیث شریف است.

رستاخیز با تأکید بر ضرورت توجه به قرائت و معارف حدیث کساء، افزود: این حدیث ظرفیت بسیار بزرگی برای تحول فردی و اجتماعی دارد و قرائت همراه با تفکر در معارف آن، رفتار انسان را اصلاح و بندگی را تقویت می‌کند و زمینه اتصال انسان به دستگاه ولایت را فراهم می‌سازد.

وی بیان کرد: حدیث کساء انسان را از قرائت به معرفت از معرفت به محبت از محبت به ولایت و از ولایت به سعادت می‌رساند، زیرا انسان با شناخت اهل‌بیت(ع) به محبت و سپس به ولایت دست پیدا می‌کند و راه رستگاری و نجات جامعه بشری نیز در شناخت مقام اهل‌بیت(ع) است.

امام جمعه جاسک با اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین علی(ع)، اظهار کرد: اگر مردم جایگاه و مقام امیرالمؤمنین(ع) را می‌شناختند و می‌پذیرفتند، دنیای آن‌ها آباد و آخرتشان نیز سعادتمند می‌شد.

رستاخیز در ادامه با خطاب قرار دادن کشورهای حاشیه خلیج فارس و مخالفان جمهوری اسلامی ایران، گفت: اگر می‌خواهید دنیا و آخرت خود را آباد کنید، باید جمهوری اسلامی ایران را بپذیرید، چرا که به اعتقاد ما نجات در اتصال به دستگاه ولایت است و کشورهایی که این جایگاه را نپذیرند، محکوم به شکست و نابودی خواهند بود.

پاسخ نیروهای مسلح به تهدیدها محدود به مرزهای جغرافیایی نخواهد بود

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نیروهای مسلح، اظهار کرد: دستور و تأکید رهبر معظم انقلاب در این زمینه سه پیام دارد که نخستین آن پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی و اثرگذار به هرگونه اقدام دشمن است.

امام جمعه جاسک، افزود: مفهوم این پیام آن است که جنگ به مرزهای جغرافیایی کشور محدود نخواهد شد و پاسخ ایران از نقطه شلیک به منشأ تهدید منتقل می‌شود.

رستاخیز با اشاره به هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خلیج فارس در جنگ اخیر، گفت: اگر دشمن جنگی را آغاز کند و منشأ تهدید در پایگاه‌های آمریکا در قلب اروپا باشد، آن پایگاه‌ها نیز مورد هدف قرار خواهند گرفت و نابود خواهند شد.

وی دومین پیام را محدود نبودن اهداف به تجهیزات و سخت‌افزار نظامی دانست و تصریح کرد: شبکه‌های مالی، زیرساخت‌ها، جریان‌های انقلابی و هر آنچه به عنوان دارایی‌های مادی و غیرمادی غرب و جبهه استکبار و آمریکا محسوب می‌شود، در دایره اهداف قرار خواهد گرفت.

حضور مردم امتداد دفاع مقدس و پشتوانه قدرت کشور است

امام جمعه جاسک در تشریح سومین پیام بیانات رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه قدرت تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: حضور مردم در صحنه طی هشت ماه گذشته امتداد دفاع مقدس هشت‌ساله است و همین حضور مردمی از تمامیت سرزمینی ایران اسلامی و نظام اسلامی محافظت کرده است.

رستاخیز، تأکید کرد: اگر جنگی اتفاق بیفتد نیروهای مسلح و مردم همیشه در صحنه پایان آن را مشخص خواهند کرد و خواسته عمومی مردم در چنین جنگی نابودی رژیم صهیونیستی و درهم شکستن جبهه استکبار خواهد بود.