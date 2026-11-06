به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی، امام جمعه بندرچارک، در خطبه اول نماز جمعه این هفته، با اشاره به آیه دهم سوره مبارکه حجرات، برادری ایمانی را از آموزه‌های اساسی قرآن کریم برای شکل‌گیری جامعه‌ای سالم، متحد و منسجم دانست و اظهار کرد: خداوند متعال مؤمنان را برادر یکدیگر معرفی کرده و از آنان خواسته است در صورت بروز اختلاف، برای اصلاح روابط و برقراری صلح و آشتی میان یکدیگر تلاش کنند.

وی با تبیین ابعاد مختلف برادری ایمانی افزود: برادری دینی فراتر از یک دوستی معمولی است و مسئولیت‌پذیری، محبت، احترام، حمایت متقابل و خیرخواهی را در بر می‌گیرد. این رابطه یک‌طرفه نیست و هر فرد همان‌گونه که از برادر دینی خود انتظار محبت و حمایت دارد، در برابر او نیز مسئولیت دارد.

امام جمعه بندرچارک با بیان اینکه پیوند ایمانی فراتر از منافع مادی، قومیت، نژاد و موقعیت اجتماعی است، تصریح کرد: مؤمنان با وجود تفاوت‌های اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی، به واسطه ایمان مشترک از پیوندی عمیق برخوردارند و باید در برابر مشکلات و تهدیدها پشتیبان یکدیگر باشند.

حاجبی با استناد به آیه ۱۰۳ سوره آل‌عمران، بر ضرورت تمسک جمعی به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه تأکید کرد و گفت: اختلاف‌افکنی، کینه‌ورزی و تخریب یکدیگر با حقیقت برادری ایمانی سازگار نیست و جامعه اسلامی زمانی از اقتدار برخوردار خواهد بود که افراد آن به جای تضعیف یکدیگر، حامی و تقویت‌کننده هم باشند.

وی گذشت، بخشش، همدلی و مشارکت در شادی و اندوه دیگران را از دیگر نشانه‌های برادری واقعی دانست و با اشاره به آیه ۱۳۴ سوره آل‌عمران و حدیثی از پیامبر اکرم(ص)، خاطرنشان کرد: مؤمنان در دوستی، عطوفت و مهربانی مانند اعضای یک پیکر هستند و هنگامی که عضوی از این پیکر دچار درد و رنج شود، سایر اعضا نیز متأثر می‌شوند.

امام جمعه بندرچارک همچنین با اشاره به سنت عقد اخوت، به‌ویژه در عید سعید غدیر، بیان کرد: اسلام برای تحکیم پیوند برادری تنها به بیان یک مفهوم نظری اکتفا نکرده، بلکه با تأکید بر سنت عقد اخوت، مؤمنان را به پیمان برادری و تعهد نسبت به حقوق یکدیگر دعوت کرده است. این فرهنگ باید در زندگی روزمره، خانواده، مسجد، محله و جامعه نهادینه شود.

تأکید بر جایگاه حدیث کساء و معارف اهل‌بیت(ع)

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجبی در خطبه دوم نماز جمعه، ضمن تسلیت پیشاپیش ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، به تبیین جایگاه و اهمیت حدیث شریف کساء پرداخت و آن را از میراث‌های ارزشمند فرهنگ فاطمی دانست.

وی با اشاره به توجه علما و مراجع تقلید به این حدیث، به‌ویژه توصیه‌های نقل‌شده از آیت‌الله بهجت(ره)، اظهار کرد: اهمیت حدیث کساء به ارتباط عمیق آن با آیه تطهیر و تبیین جایگاه والای اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) بازمی‌گردد.

امام جمعه بندرچارک با اشاره به برکات قرائت جمعی حدیث کساء افزود: نزول رحمت الهی، عنایت فرشتگان، برطرف شدن غم و اندوه، برآورده شدن حاجات و رستگاری دنیا و آخرت از جمله موهبت‌هایی است که در متن این حدیث برای قرائت آن بیان شده است.

حاجبی تأکید کرد: بهره‌مندی کامل از معارف و برکات حدیث کساء زمانی محقق می‌شود که قرائت آن با تدبر، اصلاح رفتار، تقویت عبودیت و التزام عملی به ولایت همراه باشد.

ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمنان با صلابت و استقامت ایستادگی می‌کند

وی در ادامه با استناد به آیه ۷۶ سوره مبارکه نساء، به تبیین تقابل جبهه حق و باطل پرداخت و گفت: زندگی انسان همواره عرصه مبارزه میان جریان حق و جریان باطل بوده است؛ گروهی در مسیر خداوند و حق حرکت می‌کنند و گروهی دیگر در راه طاغوت و شیطان گام برمی‌دارند.

امام جمعه بندرچارک با اشاره به توصیه قرآن کریم مبنی بر ایستادگی در برابر اولیای شیطان و نترسیدن از نقشه‌های آنان، به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت برخورداری از روحیه شجاعت و اقتدار در برابر دشمنان اشاره کرد.

وی با یادآوری واقعه ۱۳ آبان و نام‌گذاری آن از سوی حضرت امام خمینی(ره) به عنوان «انقلاب دوم»، این مناسبت را نمادی از روحیه ایستادگی و مقاومت دانست و اظهار کرد: ملت ایران باید با حفظ صلابت و اعتماد به توانایی‌های خود، در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کند.

حاجبی با اشاره به مواضع و تهدیدهای اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ممکن است دشمنان به اقدامات نظامی نیز روی بیاورند، اما ملت ایران با حفظ وحدت، هوشیاری و آمادگی، در برابر هرگونه شیطنت و تجاوز احتمالی ایستادگی خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در جنگ‌های دوازده‌روزه و چهل‌روزه و همچنین حوادث هجدهم دی، تجربه ایستادگی در برابر تهدیدها را پشت سر گذاشته است، خاطرنشان کرد: شرط مقابله با دشمن، باور به ضعف نقشه‌های شیطانی و برخورداری از اراده، صلابت و استقامت ملی است.

تغییر دولت‌ها در آمریکا نباید موجب خوش‌بینی نسبت به سیاست‌های این کشور شود

امام جمعه بندرچارک در بخش دیگری از خطبه دوم، با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ آمریکا، نسبت به خوش‌بینی ناشی از تغییر حزب حاکم در این کشور هشدار داد.

وی با بیان اینکه نباید تغییر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را به معنای تغییر اساسی سیاست‌های آمریکا در قبال ایران تلقی کرد، اظهار داشت: تجربه تاریخی نشان داده است که هر دو حزب در نهایت منافع و سیاست‌های راهبردی ایالات متحده را دنبال می‌کنند و تغییر چهره‌ها و احزاب لزوماً به معنای تغییر ماهیت رفتار این کشور نیست.

حاجبی با اشاره به نمونه‌هایی همچون حمله طبس در دوران ریاست‌جمهوری کارتر و روند اجرای برجام در دوره اوباما، گفت: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی با وجود مذاکرات و تلاش برای اعتمادسازی، نمی‌توان بدون توجه به سوابق و رفتار طرف مقابل به وعده‌های آمریکا اعتماد کرد.

وی با اشاره به تحولات کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، سوریه و لیبی، بر ضرورت توجه به عملکرد عملی آمریکا در کنار ادعاهای دیپلماتیک این کشور تأکید کرد و افزود: نباید سرنوشت و آینده کشور را به انتخابات و تغییر دولت‌ها در آمریکا گره بزنیم.

امام جمعه بندرچارک، حضور مقتدرانه رزمندگان و ملت ایران در تنگه هرمز را یادآور اهمیت قدرت ملی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و تأکید کرد: حفظ هوشیاری، تقویت وحدت ملی، تکیه بر توان داخلی و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری از الزامات صیانت از عزت، استقلال و امنیت کشور است.

یاد و خاطره شهید طهرانی‌مقدم؛ الگویی از پیوند علم، مدیریت و اخلاص

حاجبی در پایان خطبه‌های نماز جمعه، با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران، به جایگاه و خدمات ارزشمند این فرمانده دانشمند اشاره کرد.

وی با یادآوری بیانات رهبر شهید انقلاب درباره شخصیت شهید طهرانی‌مقدم، او را دانشمندی برجسته، مدیری توانمند، فرمانده‌ای با همت بلند و انسانی سراپا اخلاص و پارسای بی‌ادعا توصیف کرد.

امام جمعه بندرچارک خاطرنشان کرد: اهمیت شخصیت شهید طهرانی‌مقدم تنها به دستاوردهای نظامی و فناورانه محدود نمی‌شود، بلکه میراث ارزشمند او الگویی از پیوند علم، مدیریت، معنویت و مسئولیت‌پذیری است.

وی افزود: شهید طهرانی‌مقدم شخصیتی بود که افق‌های بلند را می‌دید و با همت، اخلاص و توان مدیریتی خود برای تحقق اهداف بزرگ تلاش می‌کرد؛ الگویی که همچنان می‌تواند برای تربیت مدیران و نیروهای توانمند و متعهد در عرصه‌های مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.