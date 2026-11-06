به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام خوبانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ملارد با انتقاد از وضعیت اقتصادی و فشارهای معیشتی بر خانوارها اظهار کرد: همه مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم نیست و بخشی از گرانی‌ها به بی‌عملی مدیران، تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام، انحصار و ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول بازمی‌گردد.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان شاخص‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم افزود: برخورداری از اقتصاد قوی زمانی ارزشمند است که ظرفیت‌های تولید ملی و منابع کشور به کنترل تورم، افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش هزینه‌های زندگی منجر شود.

امام جمعه ملارد با اشاره به تأثیر افزایش قیمت‌ها بر زندگی اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: کارگران، کارمندان، معلمان، بازنشستگان و تولیدکنندگان، فشار گرانی را در هزینه‌های روزمره، اجاره مسکن، دارو و تحصیل فرزندان خود احساس می‌کنند و انتظار دارند مسئولان برای کاهش این مشکلات اقدامات عملی انجام دهند.

خوبانی با اشاره به برخی عوامل داخلی مؤثر بر گرانی‌ها گفت: رسوب کالا در بنادر، ناهماهنگی دستگاه‌ها، انحصار، گران‌فروشی و احتکار از جمله مسائلی است که در کنار تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی تأثیر می‌گذارد و دولت باید برای رفع آن‌ها اقدام جدی داشته باشد.

وی همچنین از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست با انتشار شفاف آمارهای پولی، مهار ناترازی بانک‌ها، جلوگیری از خلق پول تورم‌زا و اصلاح کسری‌های پنهان بودجه، زمینه کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی را فراهم کنند.

امام جمعه ملارد در ادامه با اشاره به وضعیت اقشار محروم شهرستان اظهار کرد: حدود ۱۴ هزار نیازمند در ملارد زندگی می‌کنند و حجم مراجعات این افراد برای دریافت کمک، ضرورت تقویت حمایت‌های اجتماعی را نشان می‌دهد.

خوبانی با انتقاد از ناکافی بودن کمک‌های نهادهای حمایتی افزود: در شرایطی که قیمت‌ها افزایش چشمگیری داشته است، پرداخت کمک‌های محدود ماهانه نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی خانوارهای محروم باشد و کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی باید حمایت‌های مؤثرتری ارائه کنند.

وی همچنین با اشاره به طرح‌های حمایتی دولت تأکید کرد: وعده‌هایی درباره افزایش حمایت‌های معیشتی متناسب با نرخ تورم مطرح شده است، اما باید میزان تحقق این وعده‌ها و تأثیر واقعی آن‌ها بر کاهش فشار اقتصادی خانوارها بررسی شود.

امام جمعه ملارد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای و مواضع آمریکا، بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی و انسجام ملی تأکید کرد و خواستار بررسی دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره تغییر دکترین هسته‌ای کشور از سوی صاحب‌نظران شد.

خوبانی همچنین توقف کامل تجاوز نظامی، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران، لغو قابل راستی‌آزمایی تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه را از جمله موضوعات مورد تأکید در این زمینه برشمرد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و منابع کشور، از مسئولان ملی و شهرستانی خواست با تعیین اولویت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های به‌موقع، برای کاهش مشکلات معیشتی و بهبود شرایط زندگی مردم اقدام کنند.