به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، در پی درگذشت منصور انوری، نویسنده و رمان‌نویس، پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم منصور انوری سال‌های عمر خود را در جاده‌ای گذراند که از روزهای تلخ اشغال ایران آغاز می‌شد و تا حماسه دفاع مقدس امتداد می‌یافت؛ جاده‌ای به درازای رنج‌ها، آرمان‌ها و مجاهدت‌های یک ملت.

او با صبر و همتی کم‌نظیر، تاریخ معاصر ایران را به جهان داستان آورد و کوشید از دل حوادث بزرگ این سرزمین، سرگذشت انسان‌هایی را روایت کند که در کشاکش تاریخ، پای ایمان و هویت خویش ایستادند.

رمان بلند «جاده جنگ»، حاصل سال‌ها ممارست و وفاداری او به همین آرمان بود؛ اثری که تحسین رهبر شهید انقلاب را برانگیخت و آن بزرگوار، نویسنده‌اش را «واقعاً و حقیقتاً رمان‌نویس» خواندند. چه مدال گران‌بها و تقدیر گوهرشناسانه‌ای برای نویسنده‌ای که با همتی بلند و ایمانی استوار، این اثر را آفریده بود تا بخشی از حقیقت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در قامت ادبیات داستانی جان بگیرد.

اکنون منصور انوری از این جهان رخت بربسته، اما میراث قلم او در آثاری چون «جاده جنگ»، «از عشق‌آباد تا عشق‌آباد»، «بر فراز آشیانه عنقا» و دیگر نوشته‌هایش، در سپهر ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ماندگار خواهد بود.درگذشت این نویسنده فرهیخته و پرتلاش را به خانواده گرامی ایشان، اهالی ادبیات و همه همراهانش تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و رضوان الهی و هم‌نشینی با شهیدانی که سال‌ها روایتگر آرمان‌هایشان بود، مسئلت دارم.»