به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز دانش آموز، نشست نقد و بررسی کتاب «سجده بر موج‌ها» نوشته سارا تقی‌زاده، با موضوع زندگی‌‎نامه داستانی شهید سیدمصطفی خادمی از شهدای دانش‌آموز 8 سال دفاع مقدس، با حضور نویسنده اثر، فعالان فرهنگی و دانش‌آموزان و نوجوانان علاقه‌مند به کتابخوانی برگزار شد.

روایتی دوگانه از نوجوانی در جبهه و تحول در زندگی امروز

کتاب «سجده بر موج‌ها» نخستین اثر سارا تقی‌زاده، نویسنده ۲۶ ساله است که به بررسی زندگینامه مستند شهید سید مصطفی خادمی* می‌پردازد. این اثر شامل دو خط داستانی موازی است؛ داستان اصلی به سرگذشت، شوخ‌طبعی‌ها و رویدادهای زندگی این شهید ۱۷ ساله تا زمان شهادت وی در عملیات والفجر اختصاص دارد و داستان فرعی، تحولات روحی و فکری یک دختر نوجوان را پس از مطالعه زندگینامه این شهید تصویر می‌کشد.

در این نشست، سارا تقی‌زاده با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید سید مصطفی خادمی تأکید کرد: شهدا افراد قدیس و دور از دسترسی نبودند، بلکه نوجوانانی عادی، شوخ‌طبع و پرنشاط بودند که حضور در فضای دفاع مقدس و توسل، مسیر رشد معنوی آن‌ها را هموار ساخت.

وی خاطرنشان کرد: این شهید اهل اردستان و ساکن قم بود که در ۱۷ سالگی و در شبی بارانی در جریان عملیات به شهادت رسید.

در ادامه برنامه، بر لزوم ثبت و روایت‌نویسی رویدادهای روزمره و پدیده‌های اجتماعی توسط خود نوجوانان تأکید شد تا از تحریف تاریخ و وارونه‌سازی روایات رسانه‌ای جلوگیری شود. مسئولان و کارشناسان حاضر، دانش‌آموزان را به یادداشت‌برداری، پرهیز از کمال‌گرایی منفی در نویسندگی و مطالعه مستمر آثار حوزه دفاع مقدس دعوت کردند.