به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره رویداد بین‌المللی جایزه بازی‌های جدی، با عنوان SeGaP 2027، با هدف توسعه صنعت بازی‌های جدی، حمایت از ایده‌های نوآورانه و گسترش کاربرد بازی در حوزه‌های آموزش، سلامت، فرهنگ و مسائل اجتماعی برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه دائمی رویداد جایزه بازی‌های جدی، هشتمین دوره رویداد بین‌المللی جایزه بازی‌های جدی (SeGaP 2027) قرار است با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران و نهادهای دیگر برگزار شود.

رونمایی از پوستر هشتمین دوره جایزه بازی‌های جدی، آغاز فصل جدیدی از این رویداد بین‌المللی و فرصتی برای همراهی دوباره با پژوهشگران، دانشگاهیان، بازی‌سازان، فعالان صنایع خلاق، مراکز علمی و نهادهای بهره‌بردار به ظرفیت‌های گسترده بازی‌های جدی است؛ حوزه‌ای که در آن بازی، فراتر از سرگرمی، به ابزاری برای یادگیری، تمرین مهارت، شبیه‌سازی موقعیت‌های واقعی و کمک به حل مسائل در آموزش و یادگیری، سلامت و علوم شناختی، فرهنگ، هنر و میراث فرهنگی، اقتصاد و تبلیغات، امنیت، مدیریت بحران، محیط زیست، انرژی و گردشگری و توسعه محلی تبدیل می‌شود.

چهار بخش اصلی؛ از پژوهش و آموزش تا تولید و رقابت

سیگپ در ساختار دوره‌های گذشته خود، چهار بخش اصلی را دنبال کرده است که هر یک بخشی از زنجیره توسعه بازی‌های جدی را پوشش می‌دهند:

مدرسه بازی‌های جدی (Serious Games School): بخش آموزشی و مهارت‌محور رویداد که بر انتقال دانش از اساتید برجسته، آشنایی با فرایند طراحی بازی‌های هدفمند و تقویت توانمندی علاقه‌مندان برای تبدیل ایده به تجربه‌های تعاملی متمرکز است. این بخش در سال 1405 به صورت مجازی و با حضور اساتیدی در زمینه‌های فنی، هنری، طراحی و بازی جدی و از تاریخ 16 آبان برگزار می‌شود. جزئیات ثبت‌نام و شرکت در کلاس‌ها از اینجا قابل مشاهده خواهد بود.

هکاتون بازی‌های جدی (Serious Games Hackaton): فرصتی برای شکل‌گیری تیم‌های خلاق از سراسر کشور، توسعه ایده‌ها و ساخت نمونه‌های اولیه بازی در بازه زمانی محدود، با بهره‌گیری از منتورها و تعامل با مسئله‌ها و نیازهای واقعی.

در سال جاری دو هکاتون به میزبانی استان‌های گیلان و مازندران برگزار شده است. همچنین هکاتون سوم در استان سمنان و در نهایت یک هکاتون ملی به صورت مجازی برگزار خواهد شد که جزئیات آن در وبسایت سیگپ اعلام می‌شود.

سمپوزیوم مقالات علمی (Serious Games Symposium): این بخش با همراهی یک نهاد علمی و دانشگاهی فعال در زمینه بازی جدی در کشور، بستری برای دریافت و ارائه مقالات علمی روز در حوزه بازی جدی است. این بخش به صورت یک رویداد مستقل در ذیل سیگپ و در اردیبهشت 1406 و با نمایه‌سازی مقالات در پایگاه‌ بین‌المللی IEEE و پایگاه استنادی isc برگزار می‌شود.

جشنواره بین‌المللی بازی‌های جدی (Serious Games Festival): محلی برای رقابت، معرفی و ارزیابی بازی‌های جدی و آثار خلاقانه‌ای که منتشر شده یا در مسیر انتشار و به روزرسانی هستند. محورهای این بخش در فراخوان رویداد قابل مشاهده است. محور ویژه این دوره موضوع میراث فرهنگی، گردشگری و هویت ملی است. همچنین فرصت‌های ویژه‌ای به بازی‌های رومیزی و ربات‌های تعاملی اختصاص یافته است.

همچنین کمیته علمی، داوری و منتورینگ این رویداد مانند سال‌های گذشته متشکل از اساتید و خبرگان دانشگاهی و صنعتی در حوزه بازی‌های جدی از داخل و خارج ایران است.

در 7 دوره جشنواره و هکاتون جایزه بازی‌های جدی چه گذشت؟

دبیرخانه رویداد جایزه بازی‌های جدی از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و در 7 دوره گذشته 297 محصول بازی جدی از 340 تیم و استودیو در کشور دریافت کرده است. همچنین 13 هکاتون بازی جدی توسط بنیاد در کشور برگزار شده و زمینه‌ای برای تعامل میان جامعه دانشگاهی، بازی‌سازان و فعالان حوزه‌های مرتبط فراهم آورده است. از این منظر، سیگپ صرفاً یک رقابت برای انتخاب آثار برتر نیست؛ بلکه بستری برای تقویت ارتباط میان دانش و عمل، شناسایی ظرفیت‌های نوآورانه و ایجاد زمینه همکاری میان تولیدکنندگان بازی و سازمان‌هایی است که می‌توانند از این محصولات برای پاسخ‌گویی به نیازهای خود بهره بگیرند.

جزئیات تکمیلی هشتمین دوره جایزه بین‌المللی بازی‌های جدی، از جمله نوع و میزان جوایز، فهرست نهادهای حامی و همکار و سایر برنامه‌ها و شرایط مشارکت، طی هفته‌های آینده به‌تدریج اعلام و در فراخوان رسمی رویداد به‌روزرسانی خواهد شد. از علاقه‌مندان و متقاضیان شرکت در این رویداد دعوت می‌شود برای اطلاع از آخرین تغییرات، شرایط ارسال آثار، محورهای تخصصی و زمان‌بندی بخش‌های مختلف، نسخه به‌روز فراخوان را از طریق وب‌سایت رسمی سیگپ به نشانی www.segap.ir مطالعه و پیگیری کنند.