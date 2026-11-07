به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس دیلی، در کارآزمایی اخیر، محققان موسسه فناوری ایلینوی به ۸۲ بزرگسال مبتلا به پیش دیابت دستور دادند که روزانه یک آووکادو و یک فنجان انبه یا غذاهای کم‌چرب و کم فیبر با کالری معادل مصرف کنند. در پایان کارآزمایی، شریان‌ها با سهولت بیشتری در پاسخ به افزایش جریان خون در گروه میوه گسترش یافتند. این پاسخ در گروه کنترل کاهش یافت.

بعد از هشت هفته، محققان اتساع با واسطه جریان را اندازه‌گیری کردند که میزان باز شدن یک سرخرگ را با افزایش جریان خون ردیابی می‌کند.

تجزیه و تحلیل رژیم غذایی این کارآزمایی نشان داد که شرکت‌کنندگانی که این میوه ها را می‌خوردند، فیبر، ویتامین C و چربی‌های تک غیراشباع بیشتری دریافت کردند. از آنجایی که محققان هر دو میوه را با هم آزمایش کردند، این مطالعه میزان نقش هر یک از میوه ها را به تنهایی نشان نمی دهد.

نویسندگان مطالعه تفاوت بین گروه ها را در فشار دیاستولیک اندازه گیری شده در بازو در میان مردان گزارش کردند. اندازه گیری متناظر فشار دیاستولیک مرکزی از نظر آماری معنی دار نبود. این کارآزمایی نحوه واکنش شریان‌ها را در طول هشت هفته اندازه‌گیری کرد. این که آیا این تغییر طول بکشد یا به حملات قلبی یا سکته کمتری تبدیل شود، مشخص نیست.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری توضیح می دهد که در حالت پیش دیابت، قند خون "بالاتر از حد طبیعی است، اما به اندازه کافی بالا نیست که بتوان دیابت را تشخیص داد."

استانداردهای تغذیه انجمن دیابت آمریکا در سال ۲۰۲۶ تاکید بر مصرف سبزیجات غیر نشاسته ای، میوه های کامل، حبوبات، پروتئین های بدون چربی، غلات کامل، آجیل و دانه ها را به عنوان بخشی از الگوی غذایی برای افراد مبتلا به پیش دیابت یا دیابت توصیه می کند.