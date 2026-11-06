به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، در جمع خبرنگاران، از دستگیری عامل قتل در پیشوا خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی که به کشته شدن یک نفر منجر شد، کارآگاهان پلیس آگاهی پیشوا رسیدگی تخصصی به این پرونده را آغاز کردند.

وی افزود: مأموران با حضور میدانی در محل حادثه و انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، موفق شدند کمتر از دو ساعت پس از وقوع درگیری، چهار نفر از ضاربان و افراد حاضر در صحنه، از جمله عامل اصلی قتل را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به اعتراف متهمان به جرم ارتکابی در جریان بازجویی‌ها تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.