حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان موفقیت‌آمیز عملیات جست‌وجو و نجات سه فرد مفقودشده در ارتفاعات قلارنگ، محدوده روستای حسن گاوداری شهرستان سیروان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی سه نفر در این منطقه، بلافاصله یک تیم عملیاتی از شعبه هلال‌احمر شهرستان سیروان به محل حادثه اعزام شد و عملیات جست‌وجو را آغاز کرد.

محمدی‌مقدم افزود: نیروهای عملیاتی پس از چند ساعت تلاش مستمر و جست‌وجوی میدانی در شرایط نامساعد جوی، دشواری مسیر و وضعیت سخت کوهستانی منطقه، موفق شدند هر سه فرد مفقودشده با سنین ۱۶، ۱۸ و ۱۹ سال را زنده پیدا کنند.

وی با اشاره به تلاش نیروهای امدادی برای دسترسی به افراد مفقودشده، خاطرنشان کرد: عملیات جست‌وجو با تلاش و پیگیری تیم عملیاتی هلال‌احمر به پایان رسید و هر سه فرد در سلامت پیدا شدند