به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ریچارد نیل نماینده آمریکا و عضو حزب دموکرات تاکید کرد که پیش بینی می کند ریاست کمیسیون مجلس نمایندگان که مسئول مالیات ها و تجارت است به وی بازگردانده شود و او در این صورت برای لغو تعرفه های گمرکی غیر قابل توجیه ترامپ در کنار قراردادهای تجاری امضا شده پشت درهای بسته تلاش خواهد کرد.

نیل تصریح کرد که سیاست های تجاری ترامپ باعث ایجاد نابه سامانی و آشوب شده و غیر قابل توجیه است. این سیاست ها در افزایش هزینه های زندگی و شکاف طبقاتی میان کارگران و ثروتمندان آمریکا نقش داشته است.

وی گفت: هر خانواده کارگر در آمریکا باید به سودهای اقتصادی دست پیدا کنند و در این کشور باید سیاست های اقتصادی حکیمانه حاکم شود نه سیاست هایی در خدمت غرور یک مرد.

این نماینده آمریکایی به اولویت های خود در خصوص توافق تجاری با کانادا و مکزیک اشاره کرد.