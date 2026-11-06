سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز، مأموران پلیس راه اصفهان–شیراز یک دستگاه سواری پراید را که با سرعت بحرانی ۱۷۵ کیلومتر بر ساعت در محور شهرضا تردد می‌کرد، توقیف کردند.

وی افزود: این خودرو همچنین به دلیل دستکاری در سیستم اگزوز و ایجاد آلودگی صوتی، موجب اخلال در آرامش دیگر کاربران جاده شده بود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر برخورد جدی با رانندگان متخلف ادامه داد: سرعت غیرمجاز و بحرانی، به‌ویژه در محورهای برون‌شهری، از عوامل اصلی افزایش شدت تصادفات و بروز حوادث ناگوار است.

میرزایی تصریح کرد: رانندگان باید با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رفتارهای پرخطر، در حفظ جان خود و دیگر کاربران جاده سهیم باشند.

وی همچنین با اشاره به آثار منفی آلودگی صوتی ناشی از دستکاری سیستم اگزوز خودروها گفت: رعایت مقررات و حفظ آرامش عمومی ضروری است و پلیس با هرگونه تخلف حادثه‌ساز و رفتار مخاطره‌آمیز در محورهای مواصلاتی استان، برابر قانون برخورد خواهد کرد.