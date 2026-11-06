بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین آمار بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی لرستان اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده از ساعت ۳ بامداد ۱۴ آبان تا ساعت ۱۸:۳۰ روز ۱۵ آبان ۱۴۰۵، میانگین بارندگی استان به ۱۰.۸ میلی‌متر رسیده است.

وی افزود: پس از سپیددشت، ایستگاه شول‌آباد با ۲۳ میلی‌متر، الیگودرز با ۱۶.۹ میلی‌متر و رومشکان با ۱۶.۶ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را ثبت کرده‌اند.

جزئیات بارش در ایستگاه‌های هواشناسی لرستان

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به میزان بارندگی در دیگر ایستگاه‌های استان بیان کرد: در ریمله ۱۴.۱ میلی‌متر، سیلاخور ۱۲.۹ میلی‌متر، ایمان‌آباد ۱۱.۱ میلی‌متر، معمولان ۱۰ میلی‌متر، سراب‌دوره ۹.۱ میلی‌متر، خرم‌آباد ۹ میلی‌متر و کوهدشت ۸.۱ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

مرادپور ادامه داد: همچنین میزان بارش در ایستگاه دورود ۸ میلی‌متر، ازنا ۶.۳ میلی‌متر، پلدختر ۵ میلی‌متر، الشتر ۴ میلی‌متر، بروجرد ۳.۶ میلی‌متر و نورآباد ۱.۱ میلی‌متر گزارش شده است.