به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، سومین دوره رویداد «روبنا» (رویداد بینادانشگاهی نمایش‌های ایرانی) در سه بخش پژوهش و مطالعات نظری، اجرا و مهمان برگزار می‌شود. در بخش پژوهش، موضوعاتی همچون بررسی سنت‌های نمایشی ایران و تأثیر آنها بر آثار نمایشی معاصر مورد توجه قرار گرفته است.

بخش اجرا نیز در ۲ رویکرد سنتی و خوانش نو برگزار می‌شود؛ رویکرد نخست بر بازشناسی و تجربه شیوه‌های اجرایی نمایش‌های آئینی- سنتی ایران و رویکرد دوم بر بازخوانی و ارائه تجربه‌های معاصر با الهام از این میراث نمایشی تمرکز دارد. در بخش مهمان، از هنرجویان رشته تئاتر هنرستان‌ها دعوت به شرکت شده است.

آخرین مهلت ارسال فرم شرکت در بخش پژوهش ۷ آذر، بخش اجرا ۱۵ آذر و بخش مهارت‌آموزی ۲۵ آذر ۱۴۰۵ اعلام شده است.

نشست پژوهشی رویداد اوایل زمستان و مرحله نخست اجراها اواخر زمستان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت تماشاخانه سنگلج مراجعه کنند.

فایل فراخوان را اینجا ببینید.