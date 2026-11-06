به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به هشدارهای هواشناسی و احتمال وقوع بارش‌های شدید در استان اظهار کرد: ۳۷۰ نیروی راهداری و پشتیبان به همراه ۳۰۶ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در قالب ۴۵ اکیپ راهداری در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی افزود: از مجموع این اکیپ‌ها، ۳۸ اکیپ در حوزه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و هفت اکیپ در آزادراه‌ها مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل در محورهای مواصلاتی، اقدامات لازم را انجام دهند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با بیان اینکه تمهیدات لازم برای انجام عملیات راهداری در بارش‌های اخیر پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: مجموعه راهداری استان آمادگی کامل برای ارائه خدمات به مردم و مدیریت شرایط جوی در این فصل را دارد.

امرایی در ادامه با اشاره به خدمات سامانه ۱۴۱ خاطرنشان کرد: هم‌وطنان می‌توانند با تماس با این سامانه از آخرین وضعیت راه‌های کشور، شرایط آب‌وهوایی، محورهای مسدود، کوتاه‌ترین مسیر با تعیین مبدأ و مقصد و نقشه راه‌های کشور اطلاع پیدا کنند.