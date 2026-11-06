به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، روز پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به همراه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خرم‌آباد، با جانباز سرافراز ۷۰ درصد، علی مردانی دیدار کرد.

این دیدار با هدف تکریم جانبازان و قدردانی از ایثارگری‌ها و فداکاری‌های آنان انجام شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در این دیدار، از جایگاه و نقش جانبازان در پاسداشت ارزش‌های ایثار و فداکاری یاد کرد و حضور و دیدار با این عزیزان را فرصتی برای قدردانی از مجاهدت‌ها و ازخودگذشتگی‌های آنان دانست.

در این دیدار، حاضران با جانباز ۷۰ درصد علی مردانی گفت‌وگو کردند و از نزدیک در جریان وضعیت و شرایط وی قرار گرفتند.