به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسن حسن نتاج، با اشاره به عرضه بخشی از محصولات ایرانی با نام و نشان تجاری کشورهای دیگر در بازارهای جهانی، این وضعیت را نشانه ضعف در استفاده از توان تولیدی داخلی و توسعه برندهای ایرانی عنوان کرد.

رئیس کمیته گردشگری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همچنین با پرداختن به موضوع گردشگری سلامت و مهاجرت پزشکان، ظرفیت نیروی انسانی متخصص و توانمندی‌های پزشکی ایران را قابل توجه دانست و گفت: با وجود تلاش کشورهای منطقه برای جذب پزشکان ایرانی، کشور نتوانسته از این ظرفیت برای توسعه گردشگری سلامت به‌ درستی بهره ببرد و بخشی از فرصت‌های موجود نیز از دست رفته است.

به گفته وی، نبود نقشه راه جامع و فعالیت واسطه‌ها و دلالان از عوامل تضعیف گردشگری سلامت است؛ وضعیتی که علاوه بر اختلال در ارائه خدمات به بیماران بین‌المللی، به اعتبار خدمات درمانی ایران نیز لطمه می‌زند.

حسن نتاج، ساماندهی فعالیت واسطه‌ها در چارچوب ضوابط مشخص و قابل نظارت و تدوین برنامه‌ای جامع را از الزامات توسعه گردشگری سلامت دانست.