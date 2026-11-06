به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلطانی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال قابل توجه شهروندان از نمایشگاه فرهنگی مذهبی «زیر سایه مادر» اظهار کرد: این رویداد آیینی از ۱۲ آبان‌ماه همزمان با ایام فاطمیه در قم آغاز به کار کرده و در شب‌های گذشته با حضور پرشمار علاقه‌مندان همراه بوده است.



وی افزود: با توجه به استقبال مردم و تکمیل ظرفیت سانس‌های بازدید تا هفته آینده، تمهیدات ویژه‌ای برای سه شب پایانی نمایشگاه در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه پیش‌بینی شده است تا شمار بیشتری از خانواده‌ها و علاقه‌مندان فرصت بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه را پیدا کنند.



مسئول هیئت فرهنگی مذهبی مجمع کوثر ولایت قم با بیان اینکه در هر سانس ظرفیت پذیرش ۳۵۰ نفر در نظر گرفته شده است، ادامه داد: از زمان آغاز فعالیت نمایشگاه تاکنون، هر شب به‌طور میانگین حدود ۷۰۰ نفر از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرده‌اند و در سه شب پایانی، برنامه بازدید در سه سانس اجرا خواهد شد.



روایت تاریخی از غدیر تا انقلاب اسلامی



سلطانی با تشریح محتوای نمایشی نمایشگاه «زیر سایه مادر» بیان کرد: طراحی بخش نمایشی این مجموعه بر اساس یک روایت تاریخی از واقعه غدیر آغاز می‌شود و در ادامه، موضوعاتی همچون ماجرای سقیفه، مسئله خلافت ابوبکر، خطبه فدکیه، حوادث کوچه و بسته شدن دستان مبارک امیرالمؤمنین علی(ع) به تصویر کشیده می‌شود.



وی اضافه کرد: در ادامه این روایت، تشییع نمادین حضرت فاطمه زهرا(س) بازنمایی شده و در بخش پایانی نیز پیوندی میان پاسخ فاطمی، موضوع ظهور و انقلاب اسلامی برقرار شده است که در این قسمت جلوه‌هایی از جنگ ۱۲ روزه و حوادث مرتبط با ماه رمضان نیز به نمایش درآمده است.



مسئول هیئت فرهنگی مذهبی مجمع کوثر ولایت قم با اشاره به بخش‌های ویژه و اثرگذار این نمایشگاه تصریح کرد: بازسازی کوچه‌های بنی‌هاشم از جمله قسمت‌های شاخص مجموعه است که با اجرای یک روضه کوتاه حدود ۶ دقیقه‌ای همراه شده و فضای روایی این بخش را برای بازدیدکنندگان ملموس‌تر می‌کند.



وی افزود: بازسازی خانه و چاه نیز به‌عنوان نمادهایی از منزل حضرت فاطمه زهرا(س) در این مجموعه پیش‌بینی شده است تا بازدیدکنندگان در فضایی معنوی به توسل و ارتباط قلبی بپردازند.



نمایشگاه امسال سه برابر توسعه یافته است



سلطانی با اشاره به بخش‌های جانبی نمایشگاه خاطرنشان کرد: امسال غرفه‌های متنوعی با رویکردهای فرهنگی، آموزشی و مهارتی برای مخاطبان تدارک دیده شده که از جمله آن‌ها می‌توان به غرفه‌های حجاب و عفاف، کتاب، مشاوره تحصیلی و روان‌شناسی، آموزش شیرینی‌پزی، شهدا و بانوان فاطمی اشاره کرد.



وی با بیان اینکه نمایشگاه امسال از نظر ابعاد اجرایی و محتوایی توسعه چشمگیری داشته است، گفت: مجموعه «زیر سایه مادر» از لحاظ گستردگی بخش‌های نمایشی، هویت محتوایی و میزان زمان و فعالیت صرف‌شده برای آماده‌سازی، حدود سه برابر نسبت به سال گذشته توسعه پیدا کرده است.



مسئول هیئت فرهنگی مذهبی مجمع کوثر ولایت قم ادامه داد: در سال گذشته بیشتر بازدیدکنندگان از مناطق نزدیک به محل برگزاری نمایشگاه بودند، اما امسال استقبال به محلات و نقاط مختلف شهر قم گسترش یافته و شهروندان از مناطق گوناگون برای حضور در این رویداد فرهنگی و مذهبی مراجعه می‌کنند.



رزرو اینترنتی برای بازدید از نمایشگاه



سلطانی با اشاره به محل برگزاری این رویداد فرهنگی و مذهبی گفت: نمایشگاه «زیر سایه مادر» در بلوار شهید کبیری و در پردیس دانشگاه فرهنگیان قم برپا شده است و علاقه‌مندان برای اطلاع از جزئیات برنامه‌ها و رزرو سانس بازدید می‌توانند به نشانی اینترنتی https://hmajmaqom.ir مراجعه کنند.



وی در پایان ضمن قدردانی از حضور و همراهی مردم در برگزاری این برنامه، از همکاری مجموعه‌هایی همچون سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری قم، دانشگاه فرهنگیان و منطقه پنج شهرداری قدردانی کرد.



مسئول هیئت فرهنگی مذهبی مجمع کوثر ولایت قم همچنین از مسئولان استانی خواست در حمایت از رویدادهای فرهنگی و مذهبی که در مناطق کمتر برخوردار شهر برگزار می‌شود، توجه و حمایت بیشتری داشته باشند و این برنامه‌ها نیز همانند سایر نمایشگاه‌ها و رویدادهای شهری مورد پشتیبانی قرار گیرند.