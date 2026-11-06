به گزارش خبرنگار مهر، سیدشجاع شاهرخی شامگاه جمعه در جلسه اضطراری ستاد بحران پلدختر، اظهار کرد: با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی درباره احتمال بارندگی‌های شدید و نقطه‌ای در شهرستان‌های پلدختر و معمولان، به مدیران عامل شرکت‌های تعاونی روستایی و فروشندگان مواد نفتی در سطح روستاها اعلام آماده‌باش شده است.

وی افزود: در همین راستا، شبکه تعاون روستایی موظف شده است با دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها و بخشداران شهرستان‌های پلدختر و معمولان برای مدیریت شرایط احتمالی همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشد.

ذخیره آرد و سوخت در مناطق روستایی

رئیس اداره تعاون روستایی پلدختر با اشاره به پیش‌بینی ذخایر کالاهای اساسی در مناطق مختلف گفت: در منطقه کرکی حدود ۸۰ کیسه آرد به‌عنوان ذخیره اضطراری موجود است و در شهرستان معمولان نیز ۱۰۰ کیسه آرد در انبار ذخیره شده که در مواقع ضروری آماده توزیع خواهد بود.

شاهرخی درباره تأمین سوخت مناطق روستایی نیز بیان کرد: با توجه به سردسیر بودن منطقه میانکوه شرقی، ۱۷ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت سفید توسط شرکت تعاونی روستایی قلعه‌نصیر میان روستاییان این منطقه و روستاهای اطراف توزیع شده است. همچنین حدود ۱۸ هزار لیتر نفت‌گاز در مخزن فروشندگی این شرکت برای مواقع ضروری ذخیره شده است.

وی ادامه داد: در بخش افرینه نیز طی دو روز گذشته، ۱۷ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت سفید توسط فروشنده مواد نفتی شرکت تعاونی روستایی افرینه میان روستاییان توزیع شده و در حال حاضر حدود هفت هزار لیتر نفت سفید نیز به‌عنوان ذخیره در مخزن این فروشندگی نگهداری می‌شود.

آمادگی سوله‌ها برای اسکان اضطراری

رئیس اداره تعاون روستایی پلدختر با اشاره به ظرفیت‌های اسکان اضطراری در صورت وقوع بحران خاطرنشان کرد: در صورت بروز شرایط اضطراری، سوله‌ها و انبارهای چندمنظوره شبکه تعاون روستایی در شهرستان پلدختر و همچنین سوله شرکت تعاونی روستایی جایدر در شهر سراب حمام برای اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.