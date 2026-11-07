به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو سلامت، کامران نیکوسخن افزود: فدراسیون بین‌المللی دیابت برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بر شعار اقدام سریع در مورد دیابت تاکید کرده است.

وی گفت: هدف از این اقدام، شناسایی سریع افراد در مرز خطر و جلوگیری از بروز عوارض جدی است. تشخیص زودهنگام و شناسایی افراد در مرز خطر برای جلوگیری از آسیب‌های جدی حیاتی است.

نیکوسخن ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد از هر ۹ فرد بالغ در جهان، یک نفر به دیابت مبتلا است، اما بخش نگران‌کننده‌تر اینجا است که ۴۰ درصد از این افراد اصلاً از بیماری خود خبر ندارند.

وی در همین زمینه افزود: این عدم اطلاع به این دلیل است که دیابت اغلب بدون علائم مشخصی ظاهر می‌شود و بسیاری از مردم تصور می‌کنند تنها با مشاهده علائمی مثل تشنگی زیاد یا تاری دید می‌توان به بیماری شک کرد.

نیکوسخن تاکید کرد: نیمی از افراد دیابتی در لحظه تشخیص بیماری، دچار عوارض پیشرفته شده‌اند. این یعنی بسیاری از افراد سال‌ها بدون اطلاع از وضعیت خود زندگی کرده‌اند و تنها زمانی متوجه بیماری شده‌اند که آسیب‌ها به چشم، کلیه یا پاها وارد شده است.

به گفته مدیرعامل انجمن دیابت ایران، افراد بالای ۳۵ سال حتی اگر هیچ نشانه یا سابقه خانوادگی‌ نداشته باشند، باید برای آزمایش قندخون اقدام کنند.

وی افزود: همچنین افرادی که زیر ۳۵ سال هستند اما شاخص توده بدنی آنها بالای ۲۳ است و با مشکلاتی مثل فشارخون بالا یا کم‌تحرکی روبرو هستند، باید فوراً آزمایش قندخون بدهند.

نیکوسخن تاکید کرد: شناسایی زودهنگام می‌تواند مانع از تبدیل شدن وضعیت افراد به دیابت قطعی و جلوگیری از آسیب‌های دائمی به بدن شود.