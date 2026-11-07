به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی صبح شنبه با استقبال استاندار بوشهر، فرماندار عسلویه و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی وارد فرودگاه عسلویه شد.

بازدید از روند عملیات بازسازی پالایشگاه‌های مجتمع گازی و پتروشیمی‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی اخیر، از برنامه‌های سفر رئیس کل بانک مرکزی است.

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر نیز با حضور رئیس کل بانک مرکزی و استاندار بوشهر برگزار می‌شود.

در این سفر که نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، معاونین و مدیران بانک مرکزی نیز، همتی را همراهی می کنند.