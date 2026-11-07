رشد ۱۰ درصدی ترافیک پستی و حمایت از کسب‌ و کارهای خانگی در البرز

محمد مهدی پیش قدم در گفتگو با خبرنگار مهر، از روند رو به رشد خدمات پستی و تحولات ساختاری در این استان خبر داد و با اشاره به تلاش برای افزایش سطح دسترسی شهروندان، بر نقش کلیدی این نهاد در حمایت از کسب‌ و کارهای کوچک و تسهیل تجارت الکترونیک تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشرفت پروژه استراتژیک «هاب هوشمند پستی» و سیاست‌های جدید برای حمایت از تجارت الکترونیک، به بررسی چالش‌های زیرساختی و مدیریت هزینه‌ها در سایه تورم پرداخت.

رشد ترافیک پستی و حمایت از کسب‌ و کارهای خانگی

پیش قدم، مدیرکل پست استان البرز، با اشاره به آمار جابجایی مرسولات اظهار داشت: «در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، استان البرز شاهد رشد تقریبی ۱۰ درصدی در ترافیک پستی بوده است که شامل طیف متنوعی از بسته‌های تجاری و امانتی می‌شود.

وی در ادامه به سیاست‌های حمایتی این شرکت از کسب‌وکارهای خانگی پرداخت و گفت: «ما با هدف کاهش تردد مردم و تسهیل تجارت الکترونیک، مدل‌های جدیدی را پیاده‌سازی کرده‌ایم. در این مدل، تیم‌های ما مستقیماً برای جمع‌آوری بسته‌ها از درب منزل یا محل کار فروشگاه‌های ثبت‌شده اقدام می‌کنند که این امر به سرعت و دقت فعالیت آن‌ها کمک شایانی کرده است.

توسعه زیرساخت‌ها و پروژه استراتژیک «هاب هوشمند»

مدیرکل پست البرز با اشاره به تلاش برای انتقال خدمات به محلات و بازگشایی دفاتر غیرفعال، از پیشرفت پروژه کلان «هاب هوشمند پستی» خبر داد و گفت: «این پروژه که با حمایت وزیر ارتباطات در منطقه مهرشهر آغاز شده، هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت داشته است. این هاب قرار است با ظرفیت بالا، به پشتیبان اصلی ۱۴ استان در مسیر جابجایی مرسولات از غرب کشور به سمت تهران تبدیل شود.

وی همچنین افزود: در کنار این پروژه‌های بزرگ، تلاش می‌کنیم با افزایش تعداد باجه‌ها و به‌روزرسانی سیستم‌ها، زمان ماندگاری مشتریان در شعب را به حداقل رسانده و دقت نامه‌رسانی را ارتقا دهیم.

مدیریت هزینه‌ها در سایه تورم و چالش‌ های حاکمیتی

پیش قدم در پاسخ به این پرسش که تورم موجب افزایش هزینه‌های بسته بندی و عملیاتی شده یا خیر، تصریح کرد: ما به عنوان یک نهاد حاکمیتی موظف هستیم با ارائه بهترین خدمات، کمترین فشار مالی را به مصرف‌کنندگان وارد کنیم. از این رو، هرگونه تغییر در نرخ خدمات مستلزم طی کردن فرآیندهای پیچیده و ارائه استدلال‌های علمی به سازمان تنظیم مقررات است تا در صورت تأیید، مصوبه رسمی صادر گردد.

وی تأکید کرد: با وجود چالش‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، این شرکت همواره در تلاش است تا میان درآمدزایی و انجام وظایف دولتی خود، تعادل برقرار کند.

چالش‌های زیرساختی و مدیریت ترافیک در استان

مدیرکل پست استان البرز در بخش پایانی مصاحبه، به بررسی چالش‌های بنیادین این حوزه در استان البرز پرداخت و گفت: عمده چالش‌های ما در استان البرز به دو حوزه منابع انسانی و زیرساخت‌ها بازمی‌گردد. با توجه به رشد مداوم ترافیک پستی و افزایش حجم جابجایی‌ها، نیاز به تقویت مستمر زیرساخت‌ها یک چالش روزمره است.

وی با ابراز رضایت از وضعیت فعلی افزود: با وجود این چالش‌ها، با حمایت‌های مستمر شرکت مادر، وضعیت مدیریت بحران در استان در حالت مطلوب قرار دارد و تاکنون استان البرز با هیچ‌گونه بحران در حوزه خدمات پستی مواجه نشده است.

مدیرکل شرکت پست استان البرز با ارایه گزارشی از وضعیت ترافیک مرسولات در استان طی ۷ ماهه اول سال در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته، از ثبات نسبی در حجم واردات و صادرات پستی خبر داد و اظهار داشت: در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ میزان واردات مرسولات به البرز ۳ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۲۸۳ و در ۷ ماهه سال جاری ۳ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۷۲۳ مورد با نوسانی جزئی و کاهشی ۰.۳ درصدی بوده است.

همچنین مرسولات صادره استان ۳ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۸۹۱ مورد در سال گذشته به ۲ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۵۳۹ مورد رسید که نشان‌دهنده کاهشی ۶.۴ درصدی است.