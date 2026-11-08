به گزارش خبرگزاری مهر، حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ ها در مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه ای با ای بی سی نیوز اعلام کرد: من کاملا از تلاش برای برکناری پیت هگست وزیر جنگ، حمایت می‌کنم.

رهبر دموکرات‌ ها در مجلس نمایندگان آمریکا اضافه کرد: قاطعانه با طرح مربوط به (برکناری) «هگست» موافقم. فردی که به اصطلاح وزیر دفاع (جنگ) است، از قدرت خود سوء استفاده کرده، امنیت ملی ما را تضعیف نموده و این جنگ انتخابی پرهزینه و بی‌پروا علیه ایران را طراحی کرده است.

حکیم جفریز، سپس اضافه کرد: جنگ علیه ایران باعث جهش قیمت‌ ها برای مردم آمریکا شده و امنیت کشور را کاهش داده است. پیت هگست باید برود.