امین حیاتی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه جامع الگوی کشت اظهار کرد: با وجود ظرفیت هفت هزار هکتاری اراضی مستعد کشت برنج در استان، بر اساس سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش کشت محصولات آب‌بر، سطح ابلاغی امسال به چهار هزار و ۸۰۰ هکتار کاهش یافته است.

وی با اشاره به آمار سال زراعی گذشته افزود: در سال گذشته پنج هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت برنج اختصاص یافت که حاصل آن تولید ۲۹ هزار تن محصول بود؛ اما امسال با کاهش ۴۰۰ هکتاری سطح زیرکشت، میزان تولید حدود ۲۳ هزار تن پیش‌بینی می‌شود.

ممنوعیت کشت برنج با آب چاه

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کاهش بارندگی‌ها و ضرورت مدیریت منابع آبی تصریح کرد: سیاست امسال، کشت برنج در اراضی پاریاب (حاشیه رودخانه‌های دائمی) و پایین‌دست سدها، متناسب با میزان آب تخصیصی از سوی اداره منابع آب است.

وی با تأکید بر ممنوعیت کشت برنج با استفاده از منابع آب زیرزمینی و چاه‌ها هشدار داد: کشت در این اراضی با مسئولیت خود کشاورز انجام می‌شود و دولت در قبال تأمین نهاده، بیمه محصول، قطعی برق و پرداخت غرامت خسارات احتمالی هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

کشت محصولات کم‌آب‌بر جایگزین برنج می‌شود

حیاتی در ادامه با اشاره به ضرورت تأمین معیشت کشاورزان مناطق مشمول محدودیت کشت برنج گفت: کشاورزان به سمت کشت محصولات جایگزین کم‌آب‌بر از جمله ماش، سورگوم، کنجد و سویا و همچنین محصولات نشایی هدایت می‌شوند تا مدیریت بهتری بر زمان و دور آبیاری صورت گیرد.

وی درباره ارقام رایج برنج در استان نیز بیان کرد: ارقام چمپا محلی و ارقام اصلاح‌شده پرمحصول فجر و شمیم بیشترین سهم را در سطح زیرکشت دارند.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد میانگین عملکرد برداشت شلتوک در شهرستان‌های سردسیر را چهار هزار و ۶۰۰ کیلوگرم و در شهرستان‌های گرمسیر را پنج هزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار اعلام کرد.

نظارت بر کمباین‌ها برای کاهش ضایعات برداشت

وی در پایان با اشاره به اهمیت کاهش ضایعات در زمان برداشت اضافه کرد: کمباین‌های برداشت هر سال از سوی مدیریت فناوری‌های مکانیزه استان و واحدهای مکانیزاسیون شهرستان‌ها مورد بررسی فنی قرار می‌گیرند و پس از تأیید سلامت دستگاه‌ها، گواهی لازم صادر می‌شود تا از عملکرد صحیح ماشین‌آلات و کاهش ضایعات محصول اطمینان حاصل شود.