نرجس قربانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار تسهیلات ازدواج در شهرستان اظهار کرد: بر اساس گزارش عملکرد بانک‌های عامل، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۵۹ فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است که مجموع اعتبار آن به ۲ هزار و ۲۲۴ میلیارد ریال می‌رسد.

وی افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که در نیمه نخست سال گذشته ۴۲۱ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ یک‌هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده بود.

قربانیان با اشاره به عملکرد بانک‌های عامل تصریح کرد: در شش ماه نخست امسال، شعب بانک ملت با پرداخت ۲۵۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۸۳۸ میلیارد ریال، بیشترین تعداد و مبلغ پرداختی را در میان بانک‌های درج‌شده در گزارش به خود اختصاص داده‌اند. همچنین شعب بانک تجارت با ۲۳۰ فقره به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال و شعب بانک رفاه کارگران با ۵۱ فقره به مبلغ ۱۶۷ میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد: بانک‌های قرض‌الحسنه نیز در این مدت در پرداخت تسهیلات ازدواج مشارکت داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه ۴۵ فقره به مبلغ ۱۵۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و بانک مسکن ۴۳ فقره به مبلغ ۱۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری کاشان با اشاره به عملکرد سایر بانک‌ها گفت: بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی ۲۳ فقره به مبلغ ۷۸ میلیارد ریال و شعبه دیگر این بانک ۱۴ فقره به مبلغ ۴۸ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت تسهیل ازدواج جوانان و تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی خاطرنشان کرد: پیگیری عملکرد بانک‌های عامل و بررسی وضعیت متقاضیان در صف انتظار، از موضوعات مهم در حوزه حمایت از تشکیل خانواده است و باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط و شبکه بانکی، روند پرداخت تسهیلات با سرعت و سهولت بیشتری دنبال شود.