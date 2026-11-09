ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان، کاهش محسوس ۶ تا ۹ درجه‌ای دما و بارش برف در ارتفاعات و گردنه‌ها خبر داد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان ایلام اظهار داشت: سامانه بارشی فعلی که از چند روز گذشته در منطقه فعال بوده، بیشترین میزان بارندگی را در شهرستان «ایوان» با ۷۸ میلی‌متر به ثبت رساند.

وی افزود: در مرکز استان (شهر ایلام) نیز ۳۹ میلی‌متر بارندگی اندازه گیری شده است، در حالی که شهرستان «مهران» با ثبت حدود ۸.۱ میلی‌متر، کمترین میزان بارش این سامانه را به خود اختصاص داد.

این کارشناس هواشناسی با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا اوایل فردا در سطح استان ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با نفوذ هسته سرد این سامانه به منطقه، از اواخر وقت امروز در ارتفاعات استان بارش پراکنده برف پیش‌بینی می‌شود. همچنین پدیده مه‌گرفتگی در گردنه‌ها و جاده‌های کوهستانی برای اواخر وقت امروز و فردا صبح مورد انتظار است.

رستمی در پایان با اشاره به ریزش هوای سرد از امروز تأکید کرد: با آغاز کاهش محسوس دما در سراسر استان (بین ۶ تا ۹ درجه نسبت به روزهای گذشته)، دمای کمینه در مناطق سردسیری و شمالی استان به محدوده صفر تا چند درجه بالای صفر خواهد رسید و این سرمای هوا در تمامی نقاط استان کاملاً محسوس خواهد بود.