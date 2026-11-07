به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا صبح شنبه در بازدید از بیمارستان سیار تخصصی قرارگاه سلامت بنیاد در روستای پهنه‌کلای ساری، استقرار این مجموعه درمانی در مازندران را حاصل پیگیری‌های استاندار مازندران، و توجه به توسعه دسترسی مردم مناطق کمتر برخوردار به خدمات سلامت دانست.

وی با تأکید بر اهمیت گسترش عدالت در دسترسی به خدمات درمانی اظهار کرد: فراهم شدن این ظرفیت، امکان بهره‌مندی مردم شهرها و روستاهای مختلف استان از خدمات تخصصی پزشکی و دارویی را بدون دغدغه هزینه فراهم کرده است.

فرماندار ساری با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های خدمت‌رسان و جامعه پزشکی در اجرای این طرح افزود: فعالیت این مجموعه جلوه‌ای از هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در پاسخ به نیازهای درمانی مردم است و تلاش نیروهای متخصص و داوطلب در این مسیر شایسته قدردانی است.

بیمارستان سیار در روستای پهنه‌کلا مستقر شده و با مشارکت حدود ۱۰۰ نفر از پزشکان، متخصصان، پرستاران و نیروهای درمانی، خدمات متنوعی را به مراجعان ارائه می‌دهد.

غربالگری سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی، دندان‌پزشکی، آزمایشگاه، تصویربرداری، شنوایی‌سنجی، چشم‌پزشکی، سونوگرافی و درمانگاه‌های تخصصی از جمله خدمات این مجموعه است.

همچنین متخصصان رشته‌های داخلی، مغز و اعصاب، چشم‌پزشکی، اطفال، زنان و زایمان و اورولوژی در این بیمارستان حضور دارند و بیماران نیازمند خدمات تکمیلی به مراکز تخصصی ارجاع داده می‌شوند.

پیش‌بینی می‌شود در مدت فعالیت این بیمارستان سیار، حدود ۱۵ هزار نفر از مردم شهرها و مناطق مختلف مازندران از خدمات رایگان آن بهره‌مند شوند.