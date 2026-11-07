به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادگر صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به آخرین وضعیت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در خراسان جنوبی اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، تاکنون برای سه هزار و ۵۵۱ پروژه مجوز سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق صادر شده و یک‌هزار و ۲۱ پروژه نیز به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.

وی افزود: از مجموع این طرح‌ها، دو هزار و ۲۱۷ پروژه با ظرفیت مجموع ۱۸۸ مگاوات به بهره‌برداری رسیده و به شبکه برق متصل شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ادامه داد: برای اجرای این پروژه‌ها حدود ۶۰۰ هکتار زمین پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه خراسان جنوبی برای توسعه انرژی‌های پاک و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

دادگر با اشاره به آثار توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین بخشی از نیاز برق استان، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در اجرای زیرساخت‌های انرژی، تنوع‌بخشی به منابع تولید برق و کاهش فشار بر شبکه در دوره‌های اوج مصرف را فراهم می‌کند.

وی تسهیل روند اجرای طرح‌ها، پیگیری مراحل اخذ مجوز و اتصال به شبکه و همکاری با سرمایه‌گذاران را از اولویت‌های مهم شرکت توزیع نیروی برق استان در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی خراسان جنوبی عنوان کرد.