به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر صبح شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد، با اشاره به شرایط حاکم بر کشور اظهار کرد: بیش از هر زمانی لازم است که اتحاد و همدلی خود را حفظ کنیم؛ چراکه رمز موفقیت و پیروزی نظام ما همین است و حضور پررنگ مدیران در کنار ملت یک ضرورت است.

وی با تاکید بر حضور مسئولان در همه شهرستان‌های استان افزود: امروز شاهد تحولات سیاسی در رژیم صهیونیستی و پایگاه استکباری آمریکا هستیم و موازنه قدرت به نفع نظام اسلامی در حال تغییر است و این به برکت خون شهدا و ایستادگی ۴۷ ساله ملت ایران است که دشمن را به زانو درآورده است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در ادامه بر ضرورت مدیریت فضای روانی جامعه و تامین کالاهای اساسی و زیرساخت‌ها تاکید کرد و گفت: دشمن برای جنگ احتمالی آینده و زیرساخت‌های کشور برنامه‌ریزی کرده است و باید در این زمینه هوشیار باشیم.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان استان تصریح کرد: بیمارستان مادر و کودک بجنورد باید به ۳۲۰ تخت می‌رسید، نه ۲۲۰ تخت؛ در حالی که هم‌اکنون ظرفیت بیمارستان بنت‌الهدی ۲۰۰ تخت است.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری مطالبات مردم در حوزه سلامت افزود: باید تلاش مسئولان و دانشگاه علوم پزشکی برای تحقق ارتقای ظرفیت بیمارستان‌ها و احداث بیمارستان جدید صورت بگیرد تا مردم استان از خدمات درمانی بهتری بهره‌مند شوند.