به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین بازگیر صبح شنبه در نشست با اعضای پویش مردمی «نجات بیرمی تنگ شیرینه» در استان بوشهر اظهار کرد: این پویش نمونه‌ای از ظرفیت کنشگری اجتماعی در حفاظت از طبیعت است؛ تجربه‌ای که ضرورت تقویت همکاری میان مردم، تشکل‌های محیط زیستی و بخش صنعت را بیش از پیش نمایان می‌کند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از منطقه بیرمی را تجربه‌ای ارزشمند در زمینه مشارکت عمومی برای صیانت از زیستگاه‌ها و حیات وحش توصیف کرد.

وی با تأکید بر اهمیت مستندسازی در فعالیت‌های محیط زیستی اظهار کرد: گردآوری اطلاعات علمی، ثبت مشاهدات میدانی و ارائه مستندات قابل اتکا درباره ارزش‌های طبیعی مناطق، از ابزارهای مؤثر برای جلب حمایت و پیشبرد برنامه‌های حفاظتی است.

نقش صنایع و خیرین در حفاظت از محیط زیست

بازگیر با اشاره به نقش صنایع و خیرین در حفاظت از محیط زیست افزود: مسئولیت اجتماعی نباید تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات عمومی محدود شود، بلکه حمایت از طبیعت، حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از حیات وحش نیز باید جایگاه مشخصی در برنامه‌های این بخش داشته باشد.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: پشتیبانی هدفمند صنایع از طرح‌های حفاظت محیط زیست، ایجاد منابع مالی پایدار برای فعالیت همیاران و نیروهای محلی و مشارکت در نگهداری و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، از مهم‌ترین جلوه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی در این حوزه است.

تجربه پویش نجات بیرمی تنگ شیرینه نشان می‌دهد که حفاظت مؤثر از سرمایه‌های طبیعی، تنها با اقدامات دستگاه‌های دولتی محقق نمی‌شود و حضور سازمان‌یافته مردم در کنار حمایت مسئولانه صنایع می‌تواند زمینه‌ساز استمرار برنامه‌های حفاظتی و پاسداری از میراث طبیعی استان بوشهر باشد.