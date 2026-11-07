وحید صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته گزارشی مبنی بر برخورد رخ‌به‌رخ یک دستگاه سمند با خودروی کوئیک در کیلومتر ۱۲ محور دالکی به کنارتخته به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی پایگاه امداد و نجات دریاقلی شهرستان دشتستان برای امدادرسانی به مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر ادامه داد: این حادثه چهار مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، با همکاری نجاتگران هلال‌احمر و نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال یافتند.