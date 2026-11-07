علی‌اصغر صفری‌راد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی بارندگی‌های اخیر در شهرستان الیگودرز و ورود گل‌ولای به برخی محورهای ارتباطی و همچنین وقوع رانش زمین، راه ارتباطی ۵۰ روستای این شهرستان مسدود شده است.

وی افزود: اکیپ‌های راهداری در حال تلاش برای بازگشایی محورهای مسدودشده و برقراری ارتباط با روستاهای affected هستند.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان همچنین با اشاره به قطعی برق در مناطقی از الیگودرز بر اثر رعدوبرق، گفت: اکیپ‌های شرکت برق شهرستان برای رفع خاموشی‌ها و وصل مجدد برق در مناطق آسیب‌دیده در حال تلاش هستند.