تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و پلمب دو واحد عرضه فرآورده‌های خام دامی در شهرستان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این واحدها در جریان بازدیدها و بازرسی‌های بهداشتی کارشناسان دامپزشکی و به دلیل وجود تخلفات بهداشتی شناسایی شدند.

وی افزود: پس از احراز تخلفات و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح، اقدامات قانونی لازم انجام و این دو واحد پلمب شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با اشاره به استمرار نظارت بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی تصریح کرد: این بازرسی‌ها با هدف اطمینان از سلامت و کیفیت محصولات عرضه‌شده و پیشگیری از بروز تهدیدهای بهداشتی برای شهروندان انجام می‌شود.

کرمیان تأکید کرد: با هرگونه تخلف بهداشتی در واحدهای تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی، مطابق ضوابط و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا تخلفات بهداشتی در مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، موضوع را برای بررسی و رسیدگی به اداره دامپزشکی اطلاع دهند.